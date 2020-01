NTC: Dwa mecze sparingowe Legii Warszawa do obejrzenia w telewizji hybrydowej

Emitel przygotował przy współpracy z Legią Warszawa atrakcję dla fanów klubu. Będą oni mogli obejrzeć dwa mecze sparingowe warszawskiej drużyny z wykorzystaniem technologii HbbTV.

Widzowie naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) na kanale 89 trafią na serwis, który może kojarzyć się z portalem internetowym. W tym miejscu kibice Legii Warszawa mogą obejrzeć materiały, które nie były nigdy emitowane na kanałach sportowych, oferujących transmisje meczów. W serwisie znajdują się dodatkowe wywiady z piłkarzami, transmisje z szatni oraz inne audycje. Na tym kanale emitowane są także na żywo mecze sparingowe Legii.

W najbliższe niedzielne popołudnia na kanale 89 zostaną wyemitowane 2 mecze sparingowe warszawskiej drużyny piłkarskiej:

Mecz 1: Legia – Dynamo Kijów, niedziela 19 stycznia o godz. 15:00 ,

, Mecz 2: Legia – Kairat Almaty, niedziela 26 stycznia o godz. 15.00.

Jak działa HbbTV?

HbbTV to połączenie świata broadcastingu, czyli rozprowadzania programów telewizyjnych drogą naziemną, z Internetem. Dzięki temu cyfrowa telewizja naziemna ma szansę się rozwijać i zdobywać nowych widzów. Wprowadzenie kolejnych funkcjonalności może pozwolić tej formie dystrybucji sygnału TV stać się jeszcze atrakcyjniejszą platformą. Telewizja hybrydowa (HbbTV) dodaje szereg nowych funkcjonalności do znanych nam kanałów, oglądanych przez NTC. Są to między innymi dostęp do wyemitowanych programów, VOD, program telewizyjny, odbiór stacji radiowych oraz głosowanie w programach telewizyjnych.

Widzowie korzystający z naziemnej telewizji cyfrowej mogą mieć dostęp do wszystkich udogodnień pod warunkiem, że posiadają telewizor o odpowiednich parametrach. Musi być on podłączony do szerokopasmowego łącza internetowego oraz obsługiwać standard HbbTV, który już dostępny w większości sprzedawanych telewizorów. Według propozycji rozporządzenia ministra cyfryzacji, które miałoby wejść w życie 1 września 2020 roku, technologia HbbTV miałaby być obligatoryjna dla odbiorników, które mają możliwość podłączenia do Internetu i oferują funkcje interaktywne.

