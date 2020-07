Netflix zyskał w drugim kwartale roku 10 mln subskrybentów

Dobry wynik serwisu Netflix nie jest dużym zaskoczeniem. Pozostaje jednak pytanie, czy na tym tendencja wzrostowa się nie skończy?

Już pierwszy kwartał 2020 roku przyniósł znaczące powiększenie liczby użytkowników serwisu Netflix - zanotowano zwiększenie subskrypcji o 15,8 mln. Było to spowodowane głównie przez pandemię i związaną z nią konieczność kwarantanny. Wiele osób zdecydowało się na subskrypcję, aby spędzić ten czas przymusowego zamknięcia na oglądaniu seriali i filmów, jakich na platformie Netflix nie brakuje. Teraz podliczono i opublikowano stan po drugim kwartale roku - liczna nowych użytkowników zwiększyła się o ponad 10 milionów, co daje łącznie 26 mln nowych subskrybentów w bieżącym roku. Czy to dużo? Dla porównania - w całym 2019 roku Netflix uzyskał 28 milionów użytkowników, a więc wyniki są dla platformy więcej, niż zadowalające.

Zobacz też: Netflix Originals - zobacz pełną listę tytułów na lipiec 2020

Zobacz też: Netflix: Najlepsze filmy i seriale spoza Ameryki

Jednak w obecnym kwartale może nie być już tak różowo - w wielu miejscach świata życie powoli wraca do normy, a ludzie już nie spędzają w domu tyle czasu, co wcześniej. W związku z tym nie ma się co spodziewać podobnie wysokiego wyniku. Sam Netflix szacuje, że od lipca do września pojawi się ok. 2,5 miliona nowych subskrybentów - i jest to realistyczna ocena sytuacji. Oczywiście mogą pojawić się jeszcze czynniki, które to zmienią, należy też zauważyć, że przez pandemię wstrzymano produkcję wielu filmów i seriali, zaś ich premiery przesunięto na czas nieokreślony.