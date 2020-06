Netflix Originals - zobacz pełną listę tytułów na lipiec 2020

Miłośnicy seriali nie będą mieli w lipcu powodów do narzekań. Netflix ogłosił właśnie listę tytułów na nadchodzący miesiąc. Jest w czym wybierać!

Netflix poleca w lipcu zwłaszcza film The Old Guard z Charlize Theron oraz w nowy serial Przeklęta - w roli tytułowej Katherine Langford. Pojawi się również wyczekiwany przez wiele osób drugi sezon The Umbrella Academy i dwa oscarowe filmy: Artysta (Jean Dujardin) i Mój tydzień z Marilyn (Michalle Williams, Kenneth Branagh). Nie zabraknie polskich produkcji: Jak pies z kotem (Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz) i Photon (Andrzej Chyra). Oto filmowa zapowiedź i pełen spis seriali:

Seriale:

Karppi: Sezon 2 (01/07/2020): policjanci Sofia Karppi i SakariNurmi przeczesują Helsinki w poszukiwaniu sprawców morderstwa, które wydaje się powiązane z działalnością korupcyjną.

(01/07/2020): bajeczne śluby to nie bajka! Zobacz, jak Jeremiah Brent, Thai Nguyen i Gabriele Bertaccini pomagają różnym parom powiedzieć sobie TAK w wymarzonej scenerii. Warrior Nun (02/07/2020): Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony dysponuje teraz supermocami.

(03/07/2020): Lidia i jej przyjaciele jeszcze zajadlej walczą z reżimem generała Franco, gdy jej największa rywalka wykorzystuje więzienie jako narzędzie zemsty. Klątwa Ju-on: Początek (03/07/2020): badacz zjawisk nadprzyrodzonych szuka przeklętego domu, w którym wiele lat temu coś strasznego przydarzyło się pewnej matce i jej dziecku.

(03/07/2020): ekipa BattlBox testuje różne produkty zaprojektowane z myślą o wspomaganiu ludzi w niebezpiecznych sytuacjach, takich jak pożar, wybuch czy napad. Bezpaństwowcy (08/07/2020): drogi czworga cudzoziemców — uciekającej przed sektą kobiety, afgańskiego uchodźcy, biurokraty i młodego ojca — spotykają się w australijskim areszcie imigracyjnym.

(09/07/2020): Wezyr i Nieśmiertelni rządzą współczesnym Stambułem. Hakan wraca do przeszłości, aby zapobiec wojnie. Zeynep przechodzi potężną transformację. Podróże z Zakiem Efronem (10/07/2020): Zac Efron podróżuje dookoła świata, poznając zdrowe i ekologiczne style życia. Towarzyszy mu Darin Olien, ekspert w dziedzinie odnowy biologicznej.

(10/07/2020): program reality TV, w którym każdy z sześciorga singli umawia się na pięć randek w modnych lokalach w São Paulo. Kto dostanie zaproszenie na randkę numer 2? Mroczne pożądanie (15/07/2020): przykładna żona spędza weekend poza domem. Wyjazd rozbudza w niej pasję, kończy się tragedią i sprawia, że Alma zaczyna się zastanawiać, kim naprawdę są jej bliscy.

(15/07/2020): chirurg plastyk, dr Sheila Nazarian, i specjalistka od pielęgnacji skóry, siostra Jamie, wykorzystują nowatorskie rozwiązania, by poprawiać wygląd swoich klientów. Małżeństwo po indyjsku (16/07/2020): swatka Sima Taparia prowadzi klientów z USA i Indii przez proces aranżowania małżeństw, co pozwala nam zobaczyć, jak obecnie wyglądają takie procedury.

(24/07/2020): konkurs piosenkarski, w którym uczestnicy mierzą się z wielkimi hitami, a wynosząca 30 000 euro nagroda rośnie z każdą poprawnie zaśpiewaną nutą. Przeklęta (17/07/2020): współczesna wersja legendy arturiańskiej. Nastolatka Nimue pomaga najemnikowi imieniem Artur znaleźć Merlina i dostarczyć mu starożytny miecz.

(21/07/2020): Moritz i ekipa MyDrugs rozwijają działalność. Ich internetowy sklep z narkotykami staje się coraz bardziej popularny — i jeszcze bardziej niebezpieczny. Norsemen: Sezon 3 (22/07/2020): ta część norweskiej komedii o Wikingach zabiera widzów w przeszłość, przedstawiając historię, dzięki której powstał 1. sezon. Nie brak w niej grabieży i plądrowania.

(17/07/2020): w słynącym z hodowli bydła brazylijskim miasteczku wybucha panika. Nastolatkom grozi epidemia choroby przenoszonej przez pocałunki. Good Girls: Sezon 3 (26/07/2020): Beth, Ruby i Annie muszą zmierzyć się z konsekwencjami zagrań w poprzednim sezonie. Której z nich najmniej zaszkodzi ten koktajl z ryzyka, nagród i wyrzutów sumienia?

(29/07/2020): dziennikarz Raphael Rowe sprawdza na własnej skórze, jak wygląda życie więźniów w Paragwaju, Niemczech, Lesotho i na Mauritiusie. Odwet (31/07/2020): cztery nastolatki łączą siły, by zemścić się na szkolnych prześladowcach, ale zostają oskarżone o coś, czego nie zrobiły. Czy uda im się wyrównać rachunki?

(31/07/2020): wychowane na superbohaterów rodzeństwo Hargreevesów wraca z drugim sezonem. Uwięzione (31/07/2020): specjalistki od kradzieży biżuterii, Zulema i Macarena, zatrudniają cztery inne kobiety do pomocy w napadzie stulecia. Na ślubie w rodzinie narkotykowego bossa mogą „zarobić” miliony.

Filmy:

Pod słońcem Riccione (1/7/2020): podczas wakacji na plażach Riccione grupa nastolatków zaprzyjaźnia się i wzajemnie wspiera w poszukiwaniach wakacyjnej miłości.

(3/7/2020): spanikowana Wes ciągnie przyjaciółki do Meksyku, by skasować obraźliwego maila, którego po pijaku wysłała do swojego wymarzonego faceta. The Old Guard (10/7/2020): czwórka wojowników, którzy od stuleci w sekrecie bronią ludzkości, staje się celem tajemniczych mocy i odkrywa nowe znaczenie nieśmiertelności.

(15/7/2020): od ostentacyjnych kłamstw po seksowne niespodzianki — ten film przedstawia wariackie pomysły mężczyzn, którzy mają problem z zachowaniem wierności w związku. Fatalny romans (16/7/2020): prawniczka zostaje uwikłana w przerażającą grę w kotka i myszkę, gdy spotkanie z dawnym znajomym przeradza się w obsesję zagrażającą wszystkim, których kocha.

(16/7/2020): trzy przyjaciółki po czterdziestce wdają się w wakacyjny romans z młodszymi mężczyznami. Ofiara dla burzy (24/7/2020): Amaia zostaje wezwana do sprawy podejrzanej śmierci noworodka, którego ojciec usiłował zbiec z ciałem. Trzecia część trylogii Baztan.

(24/7/2020): w tym sequelu Elle — już w klasie maturalnej — próbuje pogodzić związek na odległość, składanie podań na uczelnie i nową przyjaźń, która może wszystko zmienić. Seriously Single (31/7/2020): dwie przyjaciółki o zupełnie różnych poglądach na facetów, seks i miłość próbują razem odnaleźć się w skomplikowanym świecie singielek.