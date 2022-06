T-Mobile Polska z niezwykłą promocją. Pracuj, albo się bujaj

Przed długim (dla niektórych) weekendem T-Mobile już dziś ogłasza kolejna odsłonę akcji „Dobrze, że jesteś”. Tym razem operator przygotował dla klientów dość nietypowy rabat na… akcesoria ogrodowe, które pozwolą milej spędzić czas na świeżym powietrzu.

W najnowszej odsłonie cyklicznej akcji „Dobrze, że jesteś” użytkownicy indywidualni T-Mobile mogą zrobić zakupy na stronie www.FajneCeny.pl w kategorii „OGRÓD”. Na chętnych czeka 13-procentowy rabat. Co ciekawego można w ogóle tam znaleźć?

Na tych, którzy w ogrodzie lub na działce myślą przede wszystkim o relaksie, w sklepie czekają huśtawki, baseny dmuchane, hamaki, parasole czy zestawy mebli ogrodowych. Jest też coś dla prawdziwych ogrodników, którzy wolą aktywnie spędzać czas na pracy z roślinami – folie i foliowe tunele, gdzie będzie można posadzić warzywa lub owoce. W tym tygodniu klienci T-Mobile będą mogli zamówić takie akcesoria i elementy wyposażenia ogrodowego z 13-procentowym rabatem.

Jak skorzystać z ogrodowej promocji w T-Mobile?

Kod promocyjny można odebrać w aplikacji „Mój T-Mobile” od 15 do 21 czerwca 2022 r. do końca dnia. Na złożenie zamówienia jest więcej czasu – bonus będzie ważny do 26 czerwca włącznie. Po wybraniu prezentu użytkownik zostanie przekierowany na specjalną stronę sklepu www.FajneCeny.pl, na której będzie mógł złożyć zamówienie.

Promocja jest dostępna dla klientów abonamentowych T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także posiadaczy ofert T-Mobile na kartę (GO!, Frii) oraz MIX (Frii Mix).

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile