T-Mobile: strzelaj gole, dostaniesz serca na piłki

T-Mobile ruszył z nową zabawą dla uczestników programu Magenta Moments – akcją „Mistrzowskie Rozgrywki”. Można wygrać piłki T-Mobile i piłki turniejowe marki Adidas. Wcześniej jednak trzeba ustrzelić serca.

Akcja wystartowała dziś, 3 czerwca, i potrwa do 13 czerwca 2024 r. Akcja polega na strzelaniu goli, co jest jednoznaczne z odbieraniem każdego dnia serc, czyli punktów w programie Magenta Moments.

Każdego dnia uczestnik akcji odbiera inną liczbę serc:

3 czerwca – 40 serc,

4 czerwca – 50 serc,

5 czerwca – 60 serc,

6 czerwca – 70 serc,

7 czerwca – 80 serc,

8 czerwca – 90 serc,

9 czerwca – 110 serc.

Łącznie jest to 500 serc. Jednego dnia uczestnik może strzelić gola, czyli odebrać serca, tylko jeden raz. Warto robić jak często się tylko da, bo zgromadzone serca pozwolą kontynuować zabawę w finale.

Gdy zakończy się pierwszy etap akcji, ruszy jej druga część, która będzie odbywać się w dniach 12-13 czerwca 2024 r. W niej nagrodami będą:

piłki T-Mobile (2 900 sztuk, o wartości 42,35 zł każda),

(2 900 sztuk, o wartości 42,35 zł każda), piłki turniejowe marki Adidas (475 sztuk, o wartości: 283,37 zł każda).

Żeby przejść do etapu drugiego, trzeba w etapie pierwszym ustrzelić przynajmniej jednego gola i mieć zgromadzonych w Magenta Moments co najmniej 500 serc. Tyle wystarczy, by starać się o piłki T-Mobile. Natomiast w przypadku piłek turniejowych Adidas jest jeszcze jeden wymóg – trzeba być klientem T-Mobile minimum 15 lat.

Nagrodę w postaci piłki T-Mobile mogą otrzymać uczestnicy, którzy w dniach 12-13 czerwca dokonają wymiany zebranych serc (wartość: 500 serc) na kod uprawniający do odebrania piłki oraz poprawnie wypełnią formularz. Piłki turniejowe Adidas są droższe – żeby taką dostać, trzeba przeznaczyć na ten cel 1000 serc – tu więc nie wystarczą serca ustrzelone w czasie akcji, drugie tyle trzeba mieć na swoim koncie.

W akcji mogą wziąć udział użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile, mieszkający na terenie Polski, którzy są uczestnikami programu Magenta Moments i mają w T-Mobile abonament lub korzystają z oferty na kartę lub Mix.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile