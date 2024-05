T-Mobile funduje rodzinną wycieczkę do Disneylandu w Paryżu

T-Mobile rusza z nowym konkursem. Warto wziąć udział, bo stawką jest rodzinna, VIP-owska wycieczka do Disneylandu w Paryżu.

T-Mobile ogłasza konkurs „Bonjour zabawo! Radość dla całej rodziny w Paryżu z Magenta Moments”. Nagroda jest wyjątkowa – to rodzinna wycieczka VIP dla dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci (do 15 roku życia) do Disneylandu w Paryżu o łącznej wartości 34 400 zł.

Pakiet VIP obejmuje:

loty w obie strony z najbliższego dużego międzynarodowego lotniska zwycięzcy do Paryża, w tym podatki, opłaty i jedna sztuka bagażu rejestrowego na osobę,

z najbliższego dużego międzynarodowego lotniska zwycięzcy do Paryża, w tym podatki, opłaty i jedna sztuka bagażu rejestrowego na osobę, transfer na i z lotniska,

na i z lotniska, 2 noclegi w Disney Hotel (pokój Superior) z HB (śniadanie i obiadokolacja),

(pokój Superior) z HB (śniadanie i obiadokolacja), bilety Premier Access do Disneylandu oraz Walt Disney Studios Park przez 2 dni. Jest to jednorazowy dostęp do wszystkich dostępnych atrakcji bez kolejki – nie ma konieczności wcześniejszej rezerwacji terminu.

Jak wziąć udział w konkursie „Bonjour zabawo”?

W konkursie mogą wziąć udział użytkownicy aplikacji Mój T-Mobile, mieszkający na terenie Polski, którzy są uczestnikami programu Magenta Moments. Akcja obejmuje klientów abonamentowych, jak i na kartę. Trzeba też mieć zainstalowaną aplikację Mój T-Mobile i zaakceptować w niej „Regulamin Programu Magenta Moments”.

Konkurs ruszył dziś, 31 maja i potrwa do 21 czerwca 2024 r. Aby wziąć udział w zabawie, trzeba w aplikacji Mój T-Mobile odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Czym dla Waszej Rodziny jest dziecięca radość?

Odpowiedź musi być wprowadzona za pomocą formularza konkursowego, w języku polskim, a liczba znaków ze spacjami nie powinna przekroczyć 400. Po wpisaniu treści trzeba jeszcze zaakceptować regulamin konkursu i wysłać zgłoszenie.

Informacja o wygranej w konkursie zostanie przekazana przez organizatora telefonicznie niezwłocznie po ustaleniu wyników, na numer podany w formularzu konkursowym. Operator dokona dwóch prób kontaktu w tej sprawie w dniach 24 i 25 czerwca 2024 r. Zwycięstwa może zrealizować nagrodę w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia wygranej w konkursie.

Dodatkowe szczegóły:

