T-Mobile daje darmowe gigabajty. Masz czas do 2 czerwca

Na długi weekend T-Mobile przygotował niespodziankę dla klientów ofert na kartę i MIX. Można zgarnąć darmowe gigabajty.

Nadszedł kolejny długi weekend, czyli czas, gdy nasze zapotrzebowanie na transfer danych rośnie. T-Mobile pomyślał o użytkownikach ofert na kartę i MIX, dając im paczkę darmowego internetu.

T-Mobile: odbierz swoje 10 GB

Na długi weekend T-Mobile daje bezpłatny pakiet 10 GB do wykorzystania w ciągu 7 dni na krajową transmisję danych, we wszystkich technologiach mobilnych operatora. Paczka jest już do odebrania w aplikacji, na co jest czas do 2 czerwca 2024 r. Ważność pakietu liczy się od momentu aktywacji.

Oferta skierowana jest do użytkowników taryfy GO! w T-Mobile na kartę lub klientów z abonentem Frii MIX w MIX. Warunkiem skorzystania z bonusu jest posiadanie karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dodatniego salda konta.

Aktywacja paczki 10 GB jest bardzo prosta. Jej włączenie można zlecić po zalogowaniu się do aplikacji Mój T-Mobile i wybraniu odpowiedniej opcji w zakładce „Usługi dodatkowe”. Jak zapewnia magentowy operator, aktywacja pakietu nastąpi niezwłocznie od momentu zlecenia, nie później niż w ciągu 24 godzin i zostanie potwierdzona SMS-em.

Bonus jest usługą jednorazową, nie odnawia się automatycznie i można go aktywować tylko jeden raz w okresie trwania weekendowej oferty. Co ważne, otrzymana paczka GB jest wykorzystywana w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami danych, chyba że postanowienia innych ofert wyraźnie stanowią inaczej.

Szczegóły w regulaminie oferty:

