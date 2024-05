T-Mobile zaprasza do zabawy z Magenta Moments. Zajrzyj do aplikacji

Przed nami lato pełne festiwali, koncertów i wyjazdów. By to ułatwić, T-Mobile przygotował dla swoich klientów trzy konkursy w ramach programu Magenta Moments. Do wygrania są bardzo atrakcyjne nagrody.

T-Mobile wie, jak wywołać radość u swoich klientów. Można tego dokonać, zapewniając im niepowtarzalne doświadczenia. Takie można znaleźć w ramach programu Magenta Moments, w którym użytkownicy są centrum działań.

Dlatego z jednej strony zapewniamy im bezproblemową łączność z bliskimi i z całym ich światem, oczywiście z najszybszą siecią 5G Bardziej. A z drugiej strony dajemy im status magentowego VIP oferując im nietuzinkowe atrakcje i akcje specjalne. Tym razem mamy dla nich koncertowe i wycieczkowe perełki, które z pewnością zainteresują wszystkich fanów muzyki i dobrej zabawy!

– wyjaśnia T-Mobile Polska

Mocne dźwięki na Tauron Nowa Muzyka Katowice

Dla osób, którym w duszy gra muzyka klubowa, na pewno dobrze jest znany festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Od blisko dwóch dekad łączy postindustrialne lokalizacje z futurystycznymi dźwiękami. Teraz uczestnicy programu Magenta Moments mogą zgarnąć bilety na to wydarzenie. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce Magenta Moments, do 3 czerwca 2024 roku opisać swoje pierwsze muzyczne wspomnienie.

40 osób, które udzielą najciekawszych odpowiedzi, otrzymają podwójne spersonalizowane karnety na Tauron Nowa Muzyka Katowice, który odbędzie się w dniach 21-22 czerwca tego roku.

Koncert P!NK

Amerykańska piosenkarka od ponad 20 lat zachwyca fanów swoją muzyką i charyzmą. Określana jest jedną z najbardziej niepokornych artystek naszych czasów. Mowa oczywiście o P!NK, która 14 lipca tego roku wystąpi w Brukseli. T-Mobile ma podwójny pakiet VIP na to wydarzenie. Aby go zdobyć, należy w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce Magenta Moments, udzielić odpowiedzi na pytanie: "niezapomniany koncert kojarzy mi się z…”. Konkurs potrwa do 12 czerwca 2024 roku.

Laureat zgarnie zaproszenie na koncert P!NK na Stadionie Króla Baudouina, które obejmuje 2 bilety na miejsca stojące w Golden Circle, pierwszeństwo wejścia, kolekcjonerski laminat i smycz z trasy P!NK (niedostępne w sprzedaży), pakiet gadżetów VIP oraz pamiątkowy bilet kolekcjonerski (niedostępny w sprzedaży). Magentowy operator gwarantuje też loty w obie strony z najbliższego dużego międzynarodowego lotniska do Brukseli, prywatne transfery z i na lotnisko oraz 2 noclegi w hotelu 4-gwiazdkowym w Brukseli (13-15 lipca 2024 roku).

Wyjazd do parku rozrywki w Paryżu

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, T-Mobile przygotował konkurs, w którym można wygrać rodzinną wycieczkę do Paryża. Jak zdobyć tę nagrodę? Wystarczy w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce Magenta Moments, w dniach od 31 maja do 21 czerwca 2024 roku odpowiedzieć na proste pytanie: czym dla Waszej rodziny jest dziecięca radość?

Jedna, najciekawsza odpowiedź zostanie nagrodzona wyjazdem VIP dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci (do 15. Roku życia) do Disneylandu w Paryżu. W ramach pakietu zwycięzca otrzyma: loty w obie strony z najbliższego dużego międzynarodowego lotniska do Paryża, transfer na i z lotniska, 2 noclegi w Disney Hotel****, Premier Access do Disneylandu oraz Walt Disney Studios Park przez 2 dni.

Szczegółowe opisy i regulaminy konkursów dostępne są w aplikacji Mój T-Mobile, w zakładce Magenta Moments.

