T-Mobile startuje ze sprzedażą swoich nowych smartfonów

W T-Mobile Polska ruszyła sprzedaż smartfonów T Phone 2 5G oraz T Phone 2 Pro 5G. To kolejna generacja magentowych smartfonów, które przydadzą się do korzystania z sieci 5G Bardziej.

T-Mobile chce łączyć ludzi z tym, co dla nich wyjątkowe: pamiątkowymi zdjęciami utrwalającymi niezwykłe momenty z życia, perfekcyjnym streamingiem z ważnych wydarzeń czy wciągającymi grami mobilnymi. Z tego powodu operator stworzył serię urządzeń 5G na każdą kieszeń, która doczekała się nowej odsłony. Modele T Phone 2 5G oraz T Phone 2 Pro 5G trafiły właśnie do sprzedaży. Można je kupić na stronie internetowej www.t-mobile.pl, a także stacjonarnie w salonach T-Mobile. Dostępne są zarówno jako osobne urządzenia, ja i w zestawie z ofertą abonamentową.

maj 2024 206 g, 9.1 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 2000 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.6" - IPS LCD (1080 x 2408 px, 400 ppi) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

maj 2024 198 g, 8.5 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD do 2000 GB - 50 Mpix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix 6.8" - AMOLED (1080 x 2436 px, 392 ppi) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 2,20 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

T Phone 2 5G dostępny jest w cenie 999 zł, a T Phone 2 Pro 5G kosztuje 1499 zł. Wraz z tymi urządzeniami otrzymujemy komplet akcesoriów, wśród których znajdziemy T-ładowarkę 33 W, etui silikonowe, szkło ochronne, a dodatkowo prezent od T-Mobile: T-słuchawki ANC TWE220.

W portfolio urządzeń T-Mobile jest też T Tablet 5G, który można kupić już za 1 zł w ofercie z nielimitowanym Internetem za 65 zł miesięcznie.

Start sprzedaży urządzeń zbiega się z rozpoczęciem kampanii promocyjnej. Przygotowany z tej okazji spot reklamowy podkreśla, że T Phone będzie dobrym wyborem dla każdego niezależnie od wieku czy stylu życia – jest na każdą kieszeń, dosłownie i w przenośni.

#BawSięBardziej z T-Mobile

Premierowe urządzenia będzie można zobaczyć i sprawdzić także podczas Kortowiady – największego festiwalu studenckiego w Polsce, który od 23 do 25 maja odbędzie się na olsztyńskiej Kortowskiej Plaży. Będzie to dobra okazja, by zobaczyć je na żywo i sprawdzić, jak najnowsze T Phone 2 5G i T Phone 2 Pro 5G leżą w dłoni. Będzie je można również wygrać. W ramach atrakcji podczas wydarzenia, T-Mobile zaplanował konkursy z premierowymi nagrodami.

Zobacz: T-Mobile wspiera tenisistów. Operator został partnerem ważnego wydarzenia

Zobacz: T-Mobile kontra górale – będzie druga bitwa o maszt pod Giewontem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile