T-Mobile wspiera tenisistów. Operator został partnerem ważnego wydarzenia

Polski Związek Tenisowy ogłosił nawiązanie współpracy z T-Mobile Polska w ramach nadchodzącego LOTTO PZT Polish Tour. Magentowy operator został Partnerem Głównym tego wydarzenia, które będzie się składać z 14 turniejów, w tym 6 damskich i 8 męskich. Mecze będzie można oglądać od czerwca do sierpnia 2024 roku.

T-Mobile chce, aby nowoczesna technologia łączyła jego klientów z tymi i tym, co dla nich ważne. To dzięki niej każdy może tworzyć i utrwalać niezapomniane momenty oraz brać udział w niezwykłych wydarzeniach. Operator chce serwować swoim klientom najlepsze emocje i być blisko nich w tych chwilach. W trakcie konferencji z udziałem przedstawicieli Polskiego Związku Tenisowego oraz innych partnerów, T-Mobile oficjalnie potwierdził swoje zaangażowanie w tour i rozwój polskiego tenisa.

W T-Mobile chcemy towarzyszyć naszym klientom na każdym kroku. Łączymy ich ze wszystkim, co dla nich ważne z pomocą nowoczesnych technologii, jednak w tym przypadku chodzi o znacznie więcej niż innowacje same w sobie. Chcemy dostarczać niezapomniane chwile, które pozostaną z nimi długo. Taką wyjątkowość niosą emocje sportowe, zwłaszcza w przypadku uwielbianego w Polsce tenisa. Dlatego nie wahaliśmy się, by zostać Partnerem Głównym LOTTO PZT Polish Tour.

– skomentował Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska

Dziś nie ma sportu bez technologii, to ona wspiera wszystkie największe wydarzenia. To dzięki rozwiązaniom z tej dziedziny fani mogą łączyć się ze swoimi idolami, śledzić emocjonujące rozgrywki, zrzeszać się i inspirować się do działania. Dlatego bardzo mnie cieszy, że T-Mobile, lider sektora tech/telco, dołączył do nas jako Partner Główny. Wspólnie możemy pokazać, ile niezwykłych wrażeń wywołuje sport taki jak tenis.