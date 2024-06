Pędź do salonu T-Mobile. Dostaniesz tysiąc złotych na nowy telefon

T-Mobile rusza z nową kampanią, w której zachęca do recyclingu starych telefonów. Można na tym zyskać zniżkę na nowy sprzęt i zgarnąć dodatkowe bonusy w aplikacji.

T-Mobile regularnie organizuje akcje, w których podejmuje działania na rzecz środowiska. Jedną z nich jest program odzyskiwania starych telefonów, który pozwala zminimalizować ilość elektrośmieci, a także umożliwia odzyskanie cennych surowców w procesie recyklingu.

Przyjdź, dostaniesz zniżkę nawet 1000 zł

Teraz magentowy operator ogłosił nową odsłonę akcji. Zasada jest prosta: każdy, kto przyniesie zbędny, zalegający gdzieś w szufladzie telefon i umieści go w specjalnym pojemniku na odpady elektronicznie w jednym ze sklepów T-Mobile, otrzyma zniżkę o wartości 100 złotych na nowy sprzęt.

Co więcej, korzystając dodatkowo ze specjalnej oferty Samsunga Galaxy S23FE można go kupić łącznie aż o 1000 zł taniej.

Dodatkowo, oddając sprzęt, każdy może wesprzeć ogłoszoną już wcześniej wspólną akcję operatora ze Szlachetną Paczką. Im więcej zebranych telefonów, tym większe wsparcie finansowe T-Mobile przekaże organizacji, aby mogła pomagać potrzebującym – nawet milion złotych.

Każdy oddany smartfon zostanie bezpiecznie zutylizowany i nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska, a zawarte w nim cenne metale szlachetne zostaną ponownie wykorzystane.

Szczegóły w regulaminie: Warunki akcji proekologicznej „Działamy w trosce o naturę- oddaj telefon do recyklingu”.

Ekologiczne okazje w Magenta Moments

T-Mobile przygotował jeszcze inne akcje związane z działaniami na rzecz środowiska. Tym razem są to propozycje dla uczestników programu Magenta Moments.

Pierwsza z nich to konkurs z ekologicznymi nagrodami, w którym do zdobycia jest 50 unikatowych ekoplecaków uszytych z billboardów T-Mobile. Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy w aplikacji „Mój T-Mobile” od 4 do 18 czerwca dokończyć zdanie: „Działam w trosce o naturę, więc…”. Najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone właśnie tymi plecakami.

T-Mobile przygotował także limitowaną serię ekotoreb „shopperek” ze starych billboardów. Żeby skorzystać z tej oferty, najpierw należy odblokować ofertę za 100 serc w programie Magenta Moments. Następnie trzeba udać się do Magenta Experience Centre w centrum handlowym Westfield Mokotów (ul. Wołoska 12, Warszawa) i poinformować pracownika sklepu o chęci skorzystania z oferty, pokazując swój kod w aplikacji. Kod uprawnia do odebrania jednej ekotorby, a wykorzystać go można od 3 czerwca do 31 lipca lub do wyczerpania puli toreb.

Na użytkowników Magenta Moments czekają też rabaty na naturalne kosmetyki, wegetariańskie i wegańskie produkty spożywcze, suplementy i inne produkty.

Zobacz: T-Mobile: strzelaj gole, dostaniesz serca na piłki

Zobacz: W T-Mobile kibicujesz BARDZIEJ! A światłowód z telewizją masz za 0 zł na 2 lata

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile