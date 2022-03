T-Mobile daje do 40% rabatu na sprzęt Xiaomi

T-Mobile przygotował dla swoich klientów indywidualnych kolejną weekendową promocję. Tym razem do zgarnięcia jest rabat w wysokości do 40% na produkty i akcesoria firmy Xiaomi.

W ramach nowej oferty promocyjnej T-Mobile Polska dostępne są 22 różnorodne produkty i akcesoria marki Xiaomi, które klienci magentowego operatora mogą kupić nawet o 40% taniej. Znajdują się wśród nich zarówno urządzenia, które pomogą zadbać o siebie i swoje zdrowie, takie jak inteligentna waga, elektryczna szczoteczka do zębów czy oczyszczacz powietrza, jak również gadżety technologiczne, jak notatnik cyfrowy, bezprzewodowe słuchawki, głośnik bluetooth czy powerbank. Jest w czym wybierać.

Jak skorzystać z oferty?

Bonus uprawniający do 40-procentowego rabatu na wybrane produkty i akcesoria Xiaomi klienci T-Mobile mogą odebrać od 11 do 15 marca 2022 roku w aplikacji Mój T‑Mobile. Aby skorzystać z promocji, należy do 19 marca tego roku wpisać unikalny kod rabatowy na stronie mi-store.pl/HFMI40 lub podać go sprzedawcy w salonie Xiaomi Store (lista salonów dostępna jest pod tym adresem). Pula produktów objętych promocją jest ograniczona. Ich lista wraz z cenami znajduje się poniżej.

Z oferty mogą skorzystać klienci abonamentowi T‑Mobile (T, T DATA, Rodzina), a także osoby korzystające z oferty na kartę (GO!, Frii) lub MIX (Frii Mix).

