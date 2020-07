T-Mobile Polska buduje nowy obiekt data center. „Jeden z najnowocześniejszych”

T-Mobile rozwija swoje usługi data center. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, operator ruszył z budową nowej inwestycji przy ul. Szlacheckiej w Warszawie. Ma to być „jeden z najnowocześniejszych” tego typu obiektów w Polsce.

Budowany przez T-Mobile obiekt data center ma całkowitą powierzchnię 4400 m². Operator przekonuje, że zastosowane w nim zostaną najbardziej zaawansowane systemy bezpieczeństwa fizycznego i technologicznego.

Generalnym wykonawcą inwestycji jest europejski koncern budowlany STRABAG. Na początku lipca została podpisana umowa i właśnie ruszyły prace budowlane nowego obiektu w Warszawie.

Ochrona przed uszkodzeniami i kradzieżą

Nowy obiekt wyposażony będzie w zaawansowany system zasilania awaryjnego oraz systemy chłodzenia, dzięki czemu urządzenia będą działały nieprzerwanie nawet w najtrudniejszych warunkach. Dane zostaną objęte kontrolą dostępu oraz systemami zabezpieczającymi, zaś kolokowane serwery będą wyposażone w systemy chroniące przed kradzieżą czy uszkodzeniami, takie jak czytniki twarzy, odcisku palca czy źrenicy oka oraz odporność ogniowa drzwi i ścian.

Dzięki tym zabezpieczeniom projekt został uznany przez niezależną jednostkę certyfikacyjną za zgodny ze standardem ANSI/TIA 942 na poziomie Rated-3, co oznacza, że wszystkie obszary działania data center (architektoniczny, mechaniczny, klimatyzacyjny, wentylacyjny, energetyczny i telekomunikacyjny) będą w pełni redundantne i będzie on w stanie sprostać oczekiwaniom wymagających klientów. Ma on także certyfikat zgodny z wymaganiami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013.

Dodatkowe możliwości daje niedawno wprowadzona technologia Data Center Networking, która umożliwia podzielenie zasobów między centra danych T-Mobile. Przykładem tego są systemy typu Disaster Recovery lub MetroCluster, czyli rozwiązania gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa i brak utraty danych w wypadku braku dostępu do jednego z obiektów.

Źródło tekstu: T-Mobile