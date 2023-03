T-Mobile rozdaje nowe bonusy od serca. Sprawdź, co zyskasz

W aplikacji Mój T-Mobile można znaleźć sporo prezentów, które magentowy operator nazywa "bonusami od serca". 16 marca 2023 roku dołączyły do tego zestawu nowe okazje, które mogą się przydać w różnych okolicznościach.

Akcja „Bonusy od serca” to zbiór specjalnych ofert, poprzez które chcemy podziękować klientom za to, że są z nami i pokazać, że doceniamy ich każdego dnia. Dlatego przygotowaliśmy dla nich niespodzianki – w końcu nie trzeba specjalnej okazji w kalendarzu, by postawić na zapewniające wygodę rozwiązania czy po prostu sprawić przyjemność – sobie lub swoim bliskim. W najnowszej ofercie coś dla siebie znajdą jednak także ci użytkownicy usług T‑Mobile, którzy potrzebują odpowiedniego pretekstu, by łatwiej podjąć decyzję o zakupie.