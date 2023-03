T-Mobile wprowadza Bezpieczny Internet do oferty biznesowej

T-Mobile Polska odpowiada na potrzeby przedsiębiorców i wprowadza opartą o model subskrypcyjny usługę Bezpieczny Internet. Ma ona zapewnić klientom biznesowym kompleksową ochronę łącza internetowego w trybie całodobowym.

Zarządzanie bezpieczeństwem IT to nieodłączny element prowadzenia działalności biznesowej. W wielu sytuacjach zasoby i kadra mogą być jednak niewystarczające do zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zatrudnienie specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz budowa własnej infrastruktury są z kolei kosztowne, zarówno jeśli chodzi o początkowe inwestycje, jak i utrzymanie, konserwację sprzętu i oprogramowania czy bieżącą aktualizację polityk bezpieczeństwa. Zaniedbanie działań mających na celu zapewnienie firmie odpowiedniej ochrony może mieć jednak fatalne konsekwencje, od utraty danych czy długotrwałego dostępu do własnych zasobów, przez straty wizerunkowe, po konieczność zawieszenia całej działalności firmy.

Według szacunków firmy ubezpieczeniowej Embroker, do 2025 roku globalne skutki cyberincydentów kosztować mogą nawet 10,5 bln dolarów rocznie. Jednocześnie, jak informuje KMPG, około 58% instytucji w Polsce odnotowało w 2022 roku przynajmniej jeden incydent bezpieczeństwa. Nowa usługa Bezpieczny Internet, oferowana przez T‑Mobile Polska, skierowana do klientów biznesowych korzystających z magentowego dostępu do Internetu, ma pozwolić uniknąć ryzyka cyberataku, jednocześnie minimalizując koszty związane z potrzebą aktualizacji sprzętu, oprogramowania i polityk bezpieczeństwa do najnowszych standardów. Usługa wykorzystuje zasoby T‑Mobile, w tym w pełni georedundantne centra danych oraz firewall nowej generacji, w elastycznym modelu subskrypcyjnym.

Jak działa usługa Bezpieczny Internet

Usługa Bezpieczny Internet opiera się na kontroli ruchu sieciowego oraz kompleksowej ochronie użytkowników i zasobów klienta przed zagrożeniami z Internetu. Ruch internetowy w usłudze Internet Biznes kierowany jest z routerów brzegowych do firewalla w centrum danych T‑Mobile, a następnie do Internetu. Całe rozwiązanie zamyka się w obrębie sieci T‑Mobile, co ma pozwolić na pełną redundancję i zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Klienci korzystający z usługi nie potrzebują specjalistycznej wiedzy, ponieważ całością zarządza zespół T‑Mobile. Ten, jak obiecują Magentowi, składa się z doświadczonych ekspertów ds. bezpieczeństwa technologicznego, analityków oraz specjalistów w zakresie ochrony danych. Operator gwarantuje uruchomienie firewalla nowej generacji (NGFW), konfigurację oraz zaimplementowanie polityk bezpieczeństwa w celu ochrony sieci. Dzięki temu przedsiębiorcy nie ponoszą początkowych kosztów i mają dostęp do szybkiego wdrożenia.

Korzyści dla klientów T‑Mobile

Pakiet Bezpieczny Internet to podstawowy element ochrony bezpieczeństwa firmowej sieci. To nie tylko kompleksowa ochrona antywirusowa, system zapobiegania włamaniom (IPS), anty-malware czy filtrowanie ruchu WWW. Nowoczesna technologia wykorzystana w tym rozwiązaniu, dzięki funkcji głębokiej inspekcji pakietów (Deep Packet Inspection) potrafi rozpoznać wiele znanych aplikacji, analizując zawartość przesyłanych pakietów i dopuszczając lub blokując ruch.

– informuje T-Mobile Polska

W stałej opłacie subskrypcyjnej przedsiębiorcy otrzymują dostęp do zawsze aktualnych urządzeń, codziennie aktualizowanej bazy zagrożeń i sygnatur szkodliwego oprogramowania. Więcej informacji na temat usług T-Mobile Polska z zakresu cyberbezpieczeństwa można znaleźć pod tym adresem.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile