T-Mobile na kartę, czyli gigabajtów nigdy za wiele

T-Mobile Polska ruszył z nową kampanią promującą magentową ofertę na kartę, w której można zgarnąć aż 4800 GB na rok. Operator chwali się, że z zasięgiem T-Mobile nigdy nie jesteś w lesie.

Gdy podczas wakacyjnego wypadu z paczką znajomych nie wszystko idzie zgodnie z planem, dobrze mieć pod ręką solidny zapas gigabajtów. Tak, by nie być w lesie, nawet będąc w lesie – o czym przekonują się bohaterowie najnowszego spotu magentowego operatora, dla których ratunkiem przed spaniem pod gołym niebem okazuje się technologia, a dokładniej – starter z możliwością włączenia 4800 GB ekstra przez rok (12 x 400 GB). Jest jeden warunek – trzeba wybrać cykliczną ofertę za 45 zł, która odnawia się co 30 dni.

Jak zdobyć paczkę gigabajtów?

Aby zdobyć bonusowe gigabajty, wystarczy włączyć ofertę cykliczną GO! L za 45 zł, a następnie sięgnąć po aplikację Mój T-Mobile i aktywować w niej promocję "Rok Internetu". Po jej włączeniu, klient magentowego operatora może otrzymać nawet 12 paczek po 400 GB każda. Pierwszy pakiet jest przyznawany od razu, a kolejne 11 w dniach odnowienia oferty GO! L. Łącznie da to 4800 GB na rok.

W ramach oferty GO! L użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 30 GB Internetu i dodatkowe 30 GB po doładowaniu konta kwotę 45 zł. W ramach oferty można korzystać z dostępu do technologii 5G, o ile użytkownik znajdzie się w jej zasięgu.

Więcej informacji o ofercie można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile