T-Mobile na kartę to nawet 4800 GB ekstra przez rok

T-Mobile zachęca, by tę jesień zacząć z mocą 5G. Pomóc ma w tym nawet 4800 dodatkowych gigabajtów przez rok, które można zgarnąć w magentowej ofercie na kartę.

Nowoczesna i niezawodna technologia przydaje się na co dzień. To dzięki niej nasze plany i zamierzenia nabierają tempa, a praca, nauka, rozrywka i kontakt z bliskimi pozostają na wyciagnięcie ręki, gdziekolwiek jesteśmy. T-Mobile chce, by jego klienci na każdym kroku mieli do dyspozycji cały świat technologicznych możliwości. Dlatego Magentowi mają dla nich ofertę 4800 GB ekstra przez rok w formie 12 paczek po 400 GB. Można je wykorzystać na przykład w w sieci 5G, jeśli tylko znajdziemy się w jej zasięgu.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, wystarczy aktywować cykliczną ofertę GO! L za 45 zł co 30 dni. W pakiecie są nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także 60 GB Internetu (30 GB + dodatkowe 30 GB po doładowaniu), a do tego 100 GB ekstra na start. Następnym krokiem powinno być włączenie oferty „Rok Internetu” w aplikacji Mój T-Mobile. Tak zyskamy pierwszy pakiet 400 GB. Kolejne będziemy otrzymywać co miesiąc, o ile wciąż będziemy mieć aktywną wskazaną wyżej ofertę.

Wszystko to z fenomenalną mocą 5G, która jest dostępna dla osób pozostających w zasięgu sieci najnowszej generacji i dysponujących kompatybilnym urządzeniem.

– informuje T-Mobile

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile