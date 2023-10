Vectra kusi rozrywką i daje Netflix na pół roku za darmo

Rusza jesienna odsłona kampanii Vectra pełna rozrywki. W jej ramach operator do usług telewizyjnych, telefonicznych oraz internetowych dodaje dostęp do platformy Netflix na pół roku w prezencie.

Vectra ma nową, jesienną ofertę promocyjną. Wybierając od teraz Internet światłowodowy, telefonię mobilną/stacjonarną lub telewizję od tego operatora, można otrzymać sześć miesięcy oglądania filmów i seriali w serwisie Netflix za darmo.

Oferta Vectry w połączeniu z androidowym dekoderem TV Smart 4K BOX ma zagwarantować szeroki dostęp do ulubionej rozrywki filmowej. A to tylko początek, ponieważ w serwisie Netflix można obejrzeć takie hity, jak “Znachor”, ostatni sezon serialu “Sex Education” i kolejna odsłona tytułu “Lupin”. Jest też premiera polskiego serialu “Informacja zwrotna”. To wszystko powinno sprawić, że nadchodzące jesienne i zimowe wieczory będzie można spędzić przy najlepszej polskiej i światowej rozrywce.

Kto może skorzystać z oferty?

Z dostępu do platformy Netflix na 6 miesięcy w prezencie mogą skorzystać nowi oraz obecni klienci operatora. Oferta została przygotowana tak, by klienci mogli dostosować ją do swoich potrzeb i upodobań, bez względu na to, czy dopiero chcą nabyć, czy już posiadają jakiekolwiek usługi (internetowe, telewizyjne czy telefoniczne) Vectry.

Na przykład Internet o prędkości do 450 Mb/s z TV Smart i półrocznym bezpłatnym dostępem do serwisu Netflix otrzymamy w cenie 59,99 złotych miesięcznie. Od siódmego miesiąca, po zakończeniu promocji, łączny koszt takiego pakietu będzie wynosić 88,99 złotych miesięcznie. Umowa obowiązuje na 24 miesiące i należy do niej doliczyć koszt wynajmu dekodera (4,99 zł miesięcznie). Promocja trwa od 2 do 31 października 2023 roku.

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra