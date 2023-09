Vectra VOD udostępnia festiwalowe filmy dokumentalne

Vectra rozszerza swoją kolekcję filmów dokumentalnych o najlepsze tytuły z festiwalu Millennium Docs Against Gravity. W sumie ma ich być około 70.

Dzięki współpracy z Millennium Docs Against Gravity (MDAG), Vectra włącza do swojego zbioru festiwalowych filmów na żądanie perły kina dokumentalnego. Do kolekcjonerskiej biblioteki Vectra VOD trafiają takie tytuły, jak „iHuman”, śledzący dynamicznie rozwijającą się branżę sztucznej inteligencji, „Zappa”, ukazujący spojrzenie na życie i twórczość muzyka Franka Zappy, czy „Ściana cieni”, opowiadający o zderzeniu dwóch kultur u podnóża góry Kumbhakarna.

W nowym katalogu obecnie znajduje się 21 produkcji dokumentalnych o różnorodnej tematyce (w sumie będzie ich około 70), udostępnionych przez Millennium Docs Against Gravity – zdaniem Europejskiej Akademii Filmowej jednego z najważniejszych europejskich festiwali filmowych. Na aktualnej liście dostępnych obecnie filmów są:

„Analogowy wizjoner”,

„Cały ten dźwięk”,

„Chwała królowej”,

„Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie”,

„iHuman”,

„Jak Bóg szukał Karela”,

„Jestem Greta”,

„Kraina miodu”,

„Kret w Korei”,

„Malarka i złodziej”,

„Mit Hitlera”,

„Młody Platon”,

„Planeta 2.0”,

„Robolove”,

„Ściana cieni”,

„Tarantino: bękart kina”,

„Trzy minuty zawieszone w czasie”,

„Ustrzelić mafię”,

„Uzależnieni od ekranu”,

„Zappa”,

„Lato ’85” (film fabularny w dystrybucji Against Gravity).

Głównym celem MDAG jest upowszechnianie kina dokumentalnego, skłaniającego do refleksji nad kondycją współczesnego świata i pokazywanie filmów, które pozostają w pamięci widza długo po wyjściu z sali kinowej. Pragniemy obrazować różne perspektywy postrzegania życia, bez względu czy dotyczą one sfer politycznych, środowiskowych, ekologii, psychologii, czy pozornie codziennych tematów, jak np. moda. Dzięki współpracy z Vectrą mamy szansę dotrzeć z ambitnym kinem do szerokiego grona odbiorców, a to dla nas bardzo istotne.

– powiedział Mateusz Góra, szef komunikacji oraz rozwoju publiczności MDAG

Wszyscy ci, którzy wysoko cenią kino dokumentalne, będą mogli obejrzeć produkcje poruszające ważne kwestie między innymi natury społecznej, ekologicznej czy psychologicznej w usłudze Vectry w opcji „na żądanie” w cenie 7 złotych za film. Wypożyczone filmy można oglądać na dwóch urządzeniach jednocześnie, na przykład na laptopie i smartfonie lub tablecie.

Dzięki współpracy z festiwalami filmowymi, jak Millennium Docs Against Gravity czy Stowarzyszenie Nowe Horyzonty jesteśmy w stanie zaproponować szerokiemu gronu odbiorców możliwość obejrzenia ciekawych i ambitnych filmów w atrakcyjnej cenie. Vectra wchodzi w rolę mobilnego kina, do którego użytkownicy wybierają się, kiedy chcą, a seanse i maratony filmowe organizują sobie na własnych zasadach: bez reklam, z przerwami lub bez i gdziekolwiek się znajdują.

– powiedziała Aleksandra Kozłowska, VOD Manager, Vectra S.A.

Jak odnaleźć festiwalowe perły na platformie Vectra VOD?

Osoby, które należą do grona abonentów Vectry i posiadają dostęp do usługi telewizji wraz z dekoderem z funkcją oglądania treści wideo na żądanie, wejdą na platformę poprzez użycie przycisku „VOD" na pilocie lub poprzez menu dekodera. Następnie w bibliotece znajdą odpowiedni katalog o nazwie „Perły festiwalu Millennium Docs Against Gravity”, który widoczny jest również w aplikacji TV Smart GO lub na stronie internetowej www.tvsmart.pl.

Klienci, którzy nie mają wykupionej usługi telewizyjnej (ale posiadają usługi internetowe lub telefoniczne od Vectry), dalej mogą skorzystać z Vectra VOD za pośrednictwem aplikacji TV Smart GO lub strony www.tvsmart.pl. W obu przypadkach koszt wypożyczenia filmu zostanie doliczony do miesięcznej faktury.

Zainteresowani festiwalowymi dokumentami będą mieli szansę obejrzeć filmy, nawet jeśli nie są abonentami Vectry. Wystarczy, że skorzystają z aplikacji TV Smart GO lub serwisu tvsmart.pl, a opłatę wniosą za pomocą dostępnych opcji płatności.

Zobacz: Vectra: nowa oferta na światłowód 600 Mb/s z telewizją oraz serwisami VoD

Zobacz: Arcane. Wiemy, kiedy spodziewać się drugiego sezonu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra