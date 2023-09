Arcane. Wiemy, kiedy spodziewać się drugiego sezonu

Serial animowany Arcane zadebiutował na platformie Netflix dokładnie 6 listopada 2021 roku. Od jego premiery minęły zatem już niemal dwa lata, lecz kontynuacji nadal nie widać na horyzoncie. Tencent, czyli wydawca odpowiedzialny za League of Legends wyjawił, kiedy możemy spodziewać się drugiego sezonu ciepło przyjętej produkcji. Okazuje się, że nieprędko.

Już w kwietniu pisaliśmy o tym, że Nicolo Laurent, prezes Riot Games zapowiedział, że studio odpowiedzialne za drugi sezon Arcane nie zamierza się śpieszyć i serial nadal jest daleki od ukończenia. Wtedy jednak nie wiedzieliśmy, jak długo przyjdzie nam jeszcze czekać.

ARCANE Season 2 Release Date Revealed | #LeagueOfLegends

It has been revealed at the 2024 Tencent Video V Vision Conference that ARCANE Season 2 will premiere in Q4 (Winter) 2024.#Arcane pic.twitter.com/AZB5OeSxzC