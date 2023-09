Świetna informacja dla fanów. Powstaje już Hogwarts Legacy 2

Hogwarts Legacy może i nie zdobędzie nagród za grę roku, w końcu konkurencja jest w 2023 ogromna, ale bez wątpienia jest to jedna z ciekawszych produkcji ostatnich miesięcy. Zatem nikogo nie powinno dziwić, że już trwają prace nad kontynuacją.

Plany stworzenia Hogwarts Legacy 2 nie są niczym nowym. Już o nich słyszeliśmy. Nowością jest fakt, że rozpoczęły się już konkretne prace nad kontynuacją. Nie należy jednak popadać w przesadny optymizm. Premiera gry najprawdopodobniej będzie miała miejsce dopiero za kilka lat.

Informacja pochodzi od użytkownika X o pseudonimie @MyTimeToShineH, który specjalizuje się w przeciekach związanych z firmą Warner Bros. Co prawda najczęściej dotyczą one filmów, ale często znajdują potwierdzenie w rzeczywistości, więc najwyraźniej ma dobre źródła w wytwórni.

Sources confirmed that a Hogwarts Legacy sequel is in the works pic.twitter.com/LQEKFmUpO9