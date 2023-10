T-Mobile ma nowy program lojalnościowy. Oto Magenta Moments

T-Mobile Polska uruchamia program lojalnościowy Magenta Moments. Ma on połączyć klientów operatora ze światem wyjątkowych ofert i usług, od zniżek na seanse filmowe i jedzenie, po rabaty na najmodniejsze ubrania czy podróże. Nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Każdy lubi być doceniany, a 94% z nas oczekuje od operatora telekomunikacyjnego, że ten będzie wynagradzał stałych klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, T-Mobile oferuje różnego rodzaju bonusy i dodatki. Teraz telekom poszedł o krok dalej i zaprezentował program lojalnościowy Magenta Moments, który wykorzystuje potencjał grupy Deutsche Telekom. W ramach programu na użytkowników T-Mobile czekają ekscytujące oferty, bonusy i usługi od lokalnych jak i międzynarodowych partnerów.

Magenta Moments to integralna część międzynarodowej inicjatywy zaangażowania klientów, w ramach strategii customer experience Deutsche Telekom, której towarzyszy wprowadzenie nowego hasła marki: „Connecting your world”. Magentowy operator chce w ten sposób podkreślić swoją pozycję globalnego lidera, który na każdym kroku dąży do zapewnienia klientom najlepszych doświadczeń – od doskonałości technologicznej, przez świetną obsługę, aż po łączenie użytkowników z tym, co najlepsze i dla nich najważniejsze.

Wierzę w przekraczanie granic i wychodzenie poza utarte schematy. W T-Mobile mamy ambicję bycia więcej niż tylko firmą telekomunikacyjną. Zgodnie z naszym nowym hasłem, „Connecting your world”, chcemy być dla klientów prawdziwym partnerem, marką, która poza świetną technologią dostarcza im także inne wartości – niezapomniane przeżycia i wyjątkowe doświadczenia. Magenta Moments to wyraz naszej dbałości o satysfakcję osób, które są częścią naszej sieci, ale też podziękowanie za okazane nam zaufanie. W ten sposób, łącząc siły z najlepszymi partnerami, chcemy dać naszym klientom radość, wygodę czy łatwiejszy dostęp do realizacji swoich marzeń.

– powiedział Andreas Maierhofer, CEO T-Mobile Polska

Kino co czwartek, restauracja, a może zniżki podczas wakacyjnych wyjazdów?

Magenta Moments to świat ofert i usług dostępnych w atrakcyjnych cenach. Na start programu, klienci będą mogli między innymi odebrać vouchery do punktów Bafra Kebab, skorzystać ze zniżek na Booking.com, kupić najmodniejsze ubrania na Answear.com w niższych cenach, a także cieszyć się filmowymi doznaniami w Cinema City, odbierając bilety w atrakcyjnych cenach, korzystając z oferty Magentowych Czwartków i szeregu innych atrakcji.

Klienci T-Mobile korzystający z Magenta Moments będą mieli również możliwość skorzystania z lokalnych ofert partnerów programu, dostępnych w innych krajach, w których obecni są operatorzy z grupy Deutsche Telekom. Na przykład, jadąc na weekend do czeskiej Pragi, będziemy mogli skorzystać ze zniżek, które są udostępnione klientom przez T-Mobile CZ.

Ciągłe wysiłki w zakresie działań customer experience i troska o najwyższą satysfakcję użytkowników są kluczowymi elementami strategii T-Mobile. Wiemy, że klienci chcą aby marka dbała o nich przez cały cykl życia od momentu sprzedaży, a operatorzy telekomów często o tym zapominają. Dlatego też uruchamiamy program Magenta Moments – aby zaadresować ich oczekiwania! Aby pokazać klientom, że aktywnie ich słuchamy i chcemy się o nich stale troszczyć. Wreszcie, aby pokazać im, że doceniamy ich lojalność. Mocno wierzę, że takie wysiłki na ich rzecz sprawią, że T-Mobile będzie siecią najlepszych doświadczeń.

– powiedział Goran Marković, członek zarządu i dyrektor ds. B2C w T-Mobile Polska

Jak skorzystać z Magenta Moments?

Aby skorzystać z Magenta Moments, wystarczy uruchomić aplikację Mój T-Mobile, wybrać ikonę serca w dolnym menu i korzystać do woli z ofert partnerów programu. Całe doświadczenie uzupełniają grywalne interakcje, pozwalające zdobywać serca – im więcej zebranych serc, tym więcej okazji do wyboru.

