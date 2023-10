T-Mobile z darmową usługą premium. Kod znajdziesz w SMS lub aplikacji

T-Mobile ogłosił nową promocję dla klientów abonamentowych i proponuje im pakiet Onet Premium za darmo na 12 miesięcy. Usługa daje dostęp do treści premium kilkudziesięciu wydawców z Polski i ze świata, nawet przez rok bez dodatkowych opłat.

Onet Premium T-Mobile to usługa zapewniająca subskrybentom nielimitowany dostęp do artykułów, podcastów oraz programów wideo wyselekcjonowanych polskich i zagranicznych wydawców takich jak m.in.: Newsweek, Forbes, Forbes Women, Przegląd Sportowy, Auto Świat, Politico czy Die Welt.

W pakiecie są dostępne również ekskluzywne materiały opracowane przez redakcję Onetu, dostęp do wydań PDF tygodników i magazynów, do aplikacji Onet Audio z podcastami oraz platformy Newsweek Learning English.

Onet Premium w T-Mobile na 2 sposoby

Oferta nie jest niestety dostępna dla wszystkich. Mogą z niej skorzystać nowi i obecni klienci T-Mobile przy zakupie nowej lub przedłużaniu trwającej umowy na usługi głosowe.

Osoby, które kwalifikują się do promocji, otrzymają SMS-em kod do serwisu Onet Premium T-Mobile na 12 miesięcy. Kody dostępowe należy aktywować na specjalnej stronie, zgodnie z instrukcją.

T-Mobile wraz z Onet Premium przygotowali również niespodziankę dla użytkowników aplikacji „Mój T-Mobile” i do 30 października 2023 r. lub do wyczerpania zapasów udostępnili do pobrania kod do usługi Onet Premium T-Mobile na 6 miesięcy. Liczba kodów jest ograniczona, a po okresie promocyjnym dostęp nie przedłuży się automatycznie.

Szczegółowy regulamin akcji dostępny jest tutaj: https://www.t-mobile.pl/c/magentarozrywka/rozrywkauwolniona?onet

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile