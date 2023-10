Orange rozdaje darmowy Internet. Do zgarnięcia 5000 GB

Orange uruchomił nową promocję w ofercie na kartę. W jej ramach można zdobyć 4800 GB za darmo przez rok, a włączając dodatkowo bonus za zgodę, można łącznie zgarnąć aż 5 terabajtów danych do przesłania.

Orange Polska uruchomił właśnie promocję "4800 GB za darmo przez rok" w ofercie na kartę. Przeznaczona jest ona dla wszystkich, którzy mają aktywną usługę "Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu + pakiet GB + 5G pass" w wersji cyklicznej miesięcznej za 35 zł lub 39 zł. Promocja obejmuje 12 paczek po 400 GB każda, które włączają się po aktywacji usługi, a także po każdorazowym odnawianiu jej w następnych miesiącach.

To kolejna odsłona znanej i lubianej przez klientów pomarańczowego operatora akcji. Jej aktualna wersja potrwa od 16 października 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Orange zamyka znaną usługę. Klienci mogą zrezygnować

Zobacz: Orange z genialną nowością. Dziwne tylko, że ją ukrywa

Można zyskać jeszcze więcej gigabajtów

Łącząc wskazaną wyżej promocję z jeszcze jedną, zyskać możemy w sumie 5000 GB Internetu, czyli 5 TB (5 terabajtów). Taka ilość danych to połączenie:

nowej promocji "4800 GB za darmo przez rok" (12 x 400 GB),

(12 x 400 GB), promocji "Bonus za zgodę” (z nowym bonusem 200 GB ważnym 31 dni za wyrażenie zgody marketingowej).

Aby otrzymać tyle Internetu należy:

zarejestrować się w promocji za pomocą SMS-a o treści 4800GB na numer 811 (bezpłatny) lub w aplikacji Mój Orange ,

(bezpłatny) lub , aktywować "Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu + pakiet GB na 31 dni" (cykliczna). Usługę Bez limitu z pakietem 25 GB można łatwo włączyć: w wersji na próbę za 15 zł: SMS-em o treści START CYKL pod nr 813 (z takiej wersji można skorzystać tylko jeden raz), w wersji standardowej za 35 zł: SMS-em o treści AKT35 CYKL pod numer 630, kodem USSD *101*2*35#, w aplikacji Mój Orange.



Pierwsza paczka 400 GB zostanie przyznana od razu, a kolejne przy odnowieniu się usługi.

W przypadku osób, które mają już aktywną odpowiednią usługę, wystarczy wysłać SMS-a rejestracyjnego do promocji (czyli inna kolejność kroków niż opisane powyżej). Pierwsza paczka 400 GB zostanie przyznana od razu, a kolejne przy odnowieniu usługi.

200 GB w bonusie za zgodę

Orange odświeżył przy okazji promocję "Bonus za zgodę”. W jej ramach klienci Orange na kartę mogą otrzymać jednorazowo pakiet 200 GB ważny przez 31 dni. Ta oferta może funkcjonować samodzielnie lub można ją łączyć, jak w przykładzie opisanym powyżej.

Aby skorzystać z promocji i zgarnąć dodatkowe gigabajty, trzeba wysłać SMS o treści TAK pod bezpłatny numer 80290. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie do informacji handlowej (SMS-ów lub wiadomości e-mail dotyczących ofert w Orange). Akcja trwa do odwołania, a dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: T-Mobile z darmową usługą premium. Kod znajdziesz w SMS lub aplikacji

Zobacz: Elon Musk dopali smartfony. Niektórzy skorzystają już w 2024 roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange