Elon Musk dopali smartfony. Niektórzy skorzystają już w 2024 roku

W przyszłym roku ma zostać uruchomiona komórkowa usługa Starlink. Przez satelity prześlemy jednak wyłącznie wiadomości SMS. Na funkcje głosowe czy transmisję danych musimy poczekać co najmniej do 2025 roku.

Długo wyczekiwana satelitarna komórkowa usługa Starlink, Direct-to-Call, w końcu zacznie działać. Z opublikowanej strony promocyjnej wynika, że stanie się to "już" w 2024 roku. Jest też nieco gorsza wiadomość – w przysżłym roku przez satelity Elona Muska będzie można przesłać wyłącznie SMS-y. Docelowo system umożliwi wszechobecny dostęp do wysyłania SMS-ów, rozmów telefonicznych i przeglądania Internetu w dowolnym miejscu na lądzie, jeziorach lub wodach przybrzeżnych oraz będzie łączyć się z urządzeniami IoT za pośrednictwem standardu LTE. Na to wszystko musimy jednak trochę poczekać, co najmniej do 2025 roku.

Zobacz: Elon Musk wysłał w kosmos 4447 satelitów Starlink

Zobacz: Starlink w tarapatach. Start rakiety odwołany w ostatniej chwili

Starlink nawiązał współpracę z amerykańskim T-Mobile przy projekcie, który został pierwotnie ogłoszony w sierpniu ubiegłego roku podczas wydarzenia „Coverage and Above and Beyond”. W ramach współpracy magentowy operator przeznaczy część swojego widma 5G na potrzeby satelitów Starlink drugiej generacji; Starlink z kolei udostępni telefonom w T-Mobile dostęp do sieci satelitarnej, zapewniając dostawcy usług komórkowych „prawie pełny zasięg” Stanów Zjednoczonych.

Podczas wydarzenia w sierpniu 2022 roku Elon Musk, dyrektor generalny SpaceX, napisał na Twitterze (obecnie X), że Starlink V2 zostanie wypuszczony w tym roku na wybrane telefony komórkowe, a także w pojazdach Tesli.

Ważne jest to, że oznacza to, że nigdzie na świecie nie ma martwych stref dla telefonu komórkowego. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością zrobienia tego wspólnie z T-Mobile.

– powiedział Elon Musk

Powyższe plany zostały zweryfikowane podczas marcowej dyskusji panelowej na Satellite Conference and Exhibition 2023. Jonathan Hofeller, wiceprezes SpaceX ds. sprzedaży korporacyjnej Starlink, oszacował, że w 2023 roku rozpoczną się testy, a nie operacje komercyjne.

Warto w tym miejscu dodać, że istniejąca konstelacja 4265 satelitów Starlink nie jest kompatybilna z nową usługą komórkową. Z tego powodu w ciągu najbliższych kilku lat firma Elona Muska będzie musiała wystrzelić na orbitę zupełnie nową serię mikrosatelitów z zainstalowanym modemem eNodeB. W miarę wystrzeliwania większej liczby satelitów, dostępne będą funkcje połączeń głosowych oraz transmisji danych.

Zobacz: Google wprowadzi satelitarne SMS-y. Pomoże w tym Garmin

Zobacz: Debiutuje Huawei Mate 60 Pro z łącznością satelitarną

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Rokas Tenys / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Starlink, engadget