Google wprowadzi satelitarne SMS-y. Pomoże w tym Garmin

Chociaż operatorzy niemal na całym świecie nieustannie pracują nad rozbudową zasięgu sieci komórkowych, wciąż jeszcze są i długo będą istniały miejsce bez łączności mobilnej lub ze słabym, zanikającym sygnałem. Rozwiązaniem tego problemu jest dwustronna komunikacja satelitarna, która zyskuje coraz większą popularność i być może wkrótce na dobre zawita w świecie Androida.

O tym, że Google pracuje nad taką funkcją, świadczą fragmenty kodu odnalezione w aplikacji Wiadomości (Google Messages), która w wielu telefonach z Androidem jest domyślnie oferowana do obsługi SMS-ów. Są to tylko dwie linijki kodu, które jednak wyraźnie wskazują, jakie są plany Google. Odkryciem podzielił się na platformie X Neïl Rahmouni, znany z innych ciekawych przecieków ze świata Androida.

Looks like Google Messages may use Garmin Response for the Satellite Emergency SOS



If true it could mean that Emergency Satellite messages would be available in 150+ countries👀https://t.co/egVqM6JaJV



(1st screen is a mockup, 2nd are the translations found in Google Messages) pic.twitter.com/Rza9BUxJwJ