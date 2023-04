ZTE Axon 50 Ultra zaprezentowany. To smartfon z łącznością satelitarną

Firma ZTE zaprezentowała swój nowy flagowy smartfon, model Axon 50 Ultra. Urządzenie ma flagowe podzespoły (choć nie wszystkie są najnowsze), wspiera przesyłanie wiadomości przez satelitę oraz zawiera potężny arsenał fotograficzny.

ZTE Axon 50 Ultra to smartfon wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 piksele, odświeżający obraz z częstotliwością do 144 Hz. W górnej części ekranu wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.0). Tylny zestaw aparatów wygląda imponująco. Główna jednostka ma rozdzielczość 64 Mpix, laserowy autofocus oraz optyczną stabilizację obrazu (OIS). Do towarzystwa ma dwa inne aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy: teleobiektyw z zoomem optycznym 3X, autofocusem oraz OIS, a także aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i autofocusem.

Wewnątrz obudowy pracuje napędzający wszystko układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. SoC współpracuje z pamięcią RAM LPDDR5X oraz pamięcią masową UFS 3.1. Tej ostatniej może być nawet 1 TB. Axon 50 Ultra obsługuje dwukierunkową komunikację satelitarną za pośrednictwem infrastruktury Beidou, co przyda się w miejscach bez zasięgu sieci komórkowej czy Wi-Fi. Smartfon pozwala też na korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz NFC.

Za dostarczanie energii do wszystkich podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh, który można szybko naładować z mocą do 80 W. Nad całością czuwa oprogramowanie MyOS 13, bazujące na systemie Android 13.

Informacje na temat dostępności smartfonu oraz ceny nie zostały jeszcze podane.

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: ZTE