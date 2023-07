Starlink w tarapatach. Start rakiety odwołany w ostatniej chwili

SpaceX odwołał kolejny start rakiety Falcon 9. Miała wynieść na orbitę satelity Starlink.

Pobieżnie śledząc doniesienia medialne trudno nie ulec wrażeniu, że SpaceX nie ma ostatnio zbyt dobrej passy. Firma Elona Muska właśnie odwołała kolejny start swojej rakiety. Co więcej, decyzja zapadła na ostatnią chwilę, kiedy na zegarze odliczania pozostało raptem 5 sekund.

Do starty miało dojść do 19 lipca 2023 o godzinie 7:25 czasu polskiego. Rakieta Falcon 9 szykowała się, by wynieść na orbitę 15 satelitów Starlink.

Co było powodem odwołania operacji na ostatnią chwilę? Niestety tego nie wiemy. Prawdopodobnie nie była to kwestia warunków pogodowych, jednak firma nie udzieliła w tym zakresie żadnych konkretnych informacji.

Czarna passa SpaceX

Co warto odnotować, to druga taka sytuacja w ciągu tygodnia. Poprzedni odwołany start rakiety SpaceX miał miejsce 14 lipca 2023. Wtedy to na orbitę miały trafić 54 satelity Starlink.

