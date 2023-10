Orange zamyka znaną usługę. Klienci mogą zrezygnować

Orange Polska poinformował o planowanym zamknięciu jednej z usług w ofercie na kartę. Można ją włączyć tylko do połowy przyszłego miesiąca.

Operatorzy telekomunikacyjni wciąż zmieniają swoją ofertę, próbując trafić w gusta swoich klientów. Niektóre usługi po pewnym czasie są wyłączane. Tak jest na przykład z opcją Social Pass w Orange na kartę.

Zobacz: Orange z genialną nowością. Dziwne tylko, że ją ukrywa

Zobacz: Orange pokaże seniorom, jak korzystać ze smartfonu

Usługa Social Pass daje możliwość korzystania z wybranych komunikatorów i mediów społecznościowych bez zużywania posiadanych pakietów danych. Na liście są TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram i Parrot One.

Orange zamyka Social Pass

15 listopada 2023 roku Orange zlikwiduje możliwość włączenia usługi Social Pass w pomarańczowej ofercie na kartę. Jak poinformował operator w swoim komunikacie, zamknięcie usługi nie narusza praw nabytych klientów tej oferty.

W związku z powyższym, od połowy listopada tego roku nie będzie możliwości włączenia usługi Social Pass w Orange na kartę:

jako samodzielnej usługi za 7 zł na 31 dni w wersji jednorazowej i odnawialnej,

w ofercie "Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 40GB" za 39 zł w wersji jednorazowej i odnawialnej.

Jeżeli w dniu wejścia w życie zmiany będziesz korzystać z usługi Social Pass w wersji odnawialnej jako samodzielnej usługi lub jako dodatku do pakietu „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 40GB” w wersji odnawialnej, to usługa Social Pass nadal będzie się automatycznie odnawiać.

Orange przypomina, że jeśli ktoś nie akceptuje planowanych zmian w Orange na kartę, może zrezygnować z usług pomarańczowego operatora do dnia wejścia w życie tych zmian.

Zobacz: Ten smartfon kupisz tylko w Play. Są też fioletowe przeceny

Zobacz: Nowość w T-Mobile. Ochrona w sieci także dla mniejszych firm

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Orange