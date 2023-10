Ten smartfon kupisz tylko w Play. Są też fioletowe przeceny

Play wprowadził do sprzedaży smartfon Realme 11 Pro+ w kolorze Oasis Green. Zielone urządzenie kupimy wyłącznie u Fioletowych. Operator obniżył również ceny kilku telefonów w ramach akcji Smart Deals.

Zielony smartfon na wyłączność u Fioletowych

Realme 11 Pro+ 5G to smartfon, który już od kilku miesięcy jest dostępny w sprzedaży. Urządzenie oferuje swoim użytkownikom między innymi aparat fotograficzny o rozdzielczości aż 200 Mpix, a także bardzo szybkie ładowanie akumulatora z mocą do 100 W. A to wszystko w całkiem przystępnej cenie, która w Play bez umowy wynosi 2399 zł (12/512 GB).

Zobacz: Play poszedł na rekord. Nowe stacje i większy zasięg

Zobacz: Play przyciąga klientów jak magnes. Tak przenosiliśmy numery w 3Q2023

Teraz fioletowy operator wprowadził do swojej oferty smartfon Realme 11 Pro+ 5G w kolorze Oasis Green (zielonym), z tylnym panelem wykonanym z ekologicznej skóry (podobnie jak wariant beżowy). Ta wersja kolorystyczna będzie na wyłączność w Play do końca listopada 2023 roku. Urządzenie można kupić online na stronie play.pl, w salonach operatora lub poprzez infolinię (numer 790500500).

Nowe okazje Smart Deals

Play wystartował również z nową odsłoną akcji Smart Deals. W jej ramach na wybranych smartfonach z abonamentem można trochę zaoszczędzić w stosunku do opcji bez umowy. W promocji dostępne są następujące modele:

Akcja skierowana jest do nowych klientów i przenoszących numer od innego operatora, a także przedłużających umowę w taryfach Play M, L, Homebox, oraz firmowych S, M, L oraz XL. Oferta jest dostępna na play.pl, w salonach, pod telefonem 790500500 oraz u doradców biznesowych.

Zobacz: Orange z genialną nowością. Dziwne tylko, że ją ukrywa

Zobacz: Nowość w T-Mobile. Ochrona w sieci także dla mniejszych firm

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Realme

Źródło tekstu: Play