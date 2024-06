T-Mobile ma prezenty na lato. Znajdziesz je w aplikacji

Dziś jest pierwszy dzień lata. Z tej okazji T-Mobile przygotował specjalną akcję, w ramach której można zdobyć dodatkowe serca w programie Magenta Moments. To i mnóstwo prezentów czeka w aplikacji Mój T-Mobile.

W okresie letnim, który obfituje w ciepłe promienie słońca, zachęcające do aktywnego spędzania czasu, planujemy nasze urlopy oraz cieszymy się wspólnymi chwilami z bliskimi. T-Mobile Polska stawia sobie za cel zapewnienie nieprzerwanego kontaktu z ważnymi osobami oraz z całym światem, co jest możliwe dzięki rozwijanej wciąż sieci 5G. Dążenie do tego, aby każdy mógł w pełni doświadczyć magii lata i poczuć się wyjątkowo, jest realizowane poprzez oferty i promocje w ramach programu Magenta Moments.

Program Magenta Moments ma być sposobem na dodanie blasku do codziennych dni. Zostały tu przygotowane różnego rodzaju rabaty i oferty od partnerów T-Mobile, takich jak Lodolandia, Philips, BookBeat, Empik Foto czy Julinek Park. Dostępne są zniżki na różnorodne produkty i usługi, od wydruków zdjęć, przez artykuły do pielęgnacji i higieny, aż po bilety do parków wodnych. Nie pominięto również zniżek na modę plażową i letnie przekąski, jak popularne lody świderki. Każda osoba powinna znaleźć coś dla siebie, aby jeszcze bardziej cieszyć się latem. Wszystkie te oferty są łatwo dostępne w aplikacji Mój T-Mobile, gdzie można skorzystać z programu Magenta Moments i poczuć się wyjątkowo.

Serca na to jak na lato!

T-Mobile przygotował dla swoich klientów akcję specjalną na powitanie lata. W jej ramach, od 21 czerwca 2024 roku, użytkownicy programu Magenta Moments mogą odebrać w prezencie 216 serc do wykorzystania na magentowe oferty. Można nimi doładować swoje konto do 30 czerwca tego roku i jeszcze bardziej cieszyć się niespodziankami, które dostępne są w programie Magenta Moments.

Szczegółowe opisy akcji dostępne są w aplikacji Mój T-Mobile, w programie Magenta Moments.

