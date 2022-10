T-Mobile ma aż trzy nowe rabaty. Oto na czym zaoszczędzisz

T-Mobile ogłosił dziś nowe prezenty w akcji „Dobrze, że jesteś”. Tym razem są to aż trzy okazje, choć jedna to przedłużenie wcześniejszej. Dzięki akcji można m.in. taniej zgarnąć smartfon, smart zegarki, akcesoria do telefonów czy sprzęt AGD.

Od dziś indywidualni klienci T-Mobile, dzięki akcji „Dobrze, że jesteś” mogą skorzystać z trzech nowych okazji. Najciekawiej przedstawia się pierwsza z nich – to kod rabatowy uprawniający do obniżenia o 20% ceny produktów dostępnych w sklepie internetowym mPTech.

Co jednak interesujące, w sklepie można nie tylko zgarnąć produkty Hammer, w tym smartfon Hammer Blade 5G, ale także akcesoria i elektronikę innych marek, dystrybuowanych przez mPTech, a więc zegarki Amazfit, słuchawki JBL, głośniki Forever i Setty, a także ładowarki, kable czy uchwyty.

Sklep dostępnych pod adresem https://sklep.mptech.eu/promo/promocja-t-mobileSP.html. Kod rabatowy będzie można odebrać, logując się do aplikacji Mój T-Mobile w dniach od 20 do 26 października 2022 r. Jest też widoczny na stronie sklepu: tm102022sp.

Aby skorzystać z promocji, należy skorzystać z kodu do 30 października 2022 r. Kod nie łączy się z innymi kodami promocyjnymi. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są w regulaminie.

Philips małe AGD

Druga okazja dotyczy małego AGD firmy Philips – w tym przypadku T-Mobile oferuje aż do 35% zniżki. W promocji można odebrać jednorazowy, unikatowy kod rabatowy, który należy aktywować, uzupełniając formularz na stronie https://www.twojvoucher.pl.

Kod rabatowy Philips uprawnia do obniżenia ceny produktów Philips z kategorii małe AGD, które dostępne są na stronie https://www.dobrzezejestes.promocjemaleagd.pl. Wśród dostępnych tam urządzeń są m.in. ekspresy do kawy.

Kod można odebrać, logując się do aplikacji „Mój T-Mobile” w dniach od 20 października do 2 listopada 2022 r. Jest to także termin realizacji rabatu. Wysokość zniżki będzie widoczna po wprowadzeniu kodu w koszyku w sklepie.

Kod rabatowy Philips jest jednorazowy i uprawnia do zakupu maksymalnie dwóch produktów ze zniżką w jednym w koszyku. Szczegóły dostępne są w regulaminie.

SypialniaPlus

Trzecia okazja to przedłużenie tego, co T-Mobile proponował tydzień temu – chodzi o produkty dostępne w sklepach stacjonarnych SypialniaPlus, czyli łóżka, materace czy pościel. Tym razem jednak rabat to 20%, a nie 25% jak poprzednio.

Sklepy stacjonarne SypialniaPlus znajdują się w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Częstochowie. Ich dokładne adresy można znaleźć pod tym adresem.

Kod rabatowy można odebrać w aplikacji „Mój T-Mobile” aż do 30 listopada 2022 r.. Aby skorzystać z promocji, należy w tym terminie podać kod sprzedawcy w sklepie. Szczegóły dotyczące promocji dostępne są w regulaminie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile