Orange z nowym prezentem. Tego w aplikacji jeszcze nie było

Darmowe gigabajty, miesiąc lub dwa bezpłatnej usługi? Nie tym razem – w nowej odsłonie akcji „Środy z Mój Orange”, podczas której operator rozdaje prezenty swoim klientom, w tym tygodniu oferowane jest coś całkiem nowego.

Prezenty rozdawane w cotygodniowej akcji „Środy z Mój Orange” w ostatnich miesiącach stały się dość przewidywalne – albo były to gigabajty za darmo, albo kilka naprzemiennych usług dodatkowych oferowanych przez Orange, w darmowej wersji na miesiąc lub dwa. To zupełnie inaczej niż u T-Mobile, gdzie prezenty rozdawane w akcji „Dobrze, że jesteś” zawsze zaskakują (choć nie zawsze z dobrym skutkiem).

Tym razem zaskakuje też Orange. Na klientów abonamentowych (karciani znów nic nie dostają) w aplikacji czeka 50% rabatu na wszystkie usługi oferowane przez FREE NOW. Dotyczy to przejazdów taksówkami, ale także hulajnogami – a w tej aplikacji można wynająć pojazdy dwóch operatorów – Tier i Dott.

Rabat 50% brzmi dobrze, ale jest jeden haczyk, który może trochę studzić entuzjazm. Maksymalna wartość takiej zniżki to 8 zł, więc przy kosztach przejazdu powyżej 16 zł korzyści już będą mniejsze.

Żeby skorzystać z rabatu, należy wejść do aplikacji „Mój Orange” i zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie”. Po kliknięciu baneru z ofertą trzeba odebrać swój voucher z kodem zniżkowym. Kod zachowuje ważność do 1 listopada 2022 r. i można go wykorzystać tylko podczas płatności przez aplikację FREE NOW, za to nie działa podczas płatności gotówką. Rabat nie łączy się też z innymi promocjami i nie obejmuje opłaty serwisowej.

Z oferty można skorzystać na terenie miast, gdzie operuje FREE NOW. Są to: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Katowice (aglomeracja śląska), Łódź, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Lublin, Rzeszów, Białystok, Częstochowa, Toruń, Szczecin, Olsztyn, Radom i Kielce.

Zobacz: Orange Flex z dwiema nowościami. Przydadzą się każdemu

Zobacz: Orange: zamień doładowania na usługę bez limitu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange

Źródło tekstu: wł.