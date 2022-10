Orange: zamień doładowania na usługę bez limitu

Orange wprowadził nowość w aplikacji Mój Orange. Wybierając opcję doładowania, można bezpośrednio ze smartfonu wybrać usługę bez limitu, zyskując przy tym dodatkowe gigabajty.

Orange rozsyła SMS-y do użytkowników na kartę, gdzie informuje o nowym ułatwieniu w aplikacji Mój Orange. Dzięki dodatkowej zakładce doładowanie telefonu automatycznie zmieni się w usługę bez limitu. Operator obiecuje przy tym, że przy okazji podwoi ilość GB w usłudze – można otrzymać nawet 2048 GB.

Żeby skorzystać z tej opcji, użytkownik usługi na kartę powinien wejść do aplikacji Mój Orange i wybrać opcję Doładowania. Można tam wybrać standardowe zasilenie konta od 5 do 200 zł, ale też jest nowa zakładka Usługa bez limitu. Do wyboru jest pięć opcji:

5 dni za 5 zł,

10 dni za 10 zł,

31 dni za 30 zł,

93 dni za 90 zł,

1 rok za 360 zł.

W każdym przypadku chodzi o dobrze znaną usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB”. Żeby aktywować taki pakiet w wybranym wariancie, trzeba dodać w aplikacji metodę płatności – BLIK, przelew bankowy lub kartę płatniczą.

Za włączenie usługi w aplikacji operator daje dodatkowe, podwojone gigabajty – jest to odpowiednio bonusowe 2 GB, 5 GB, 15 GB, 150 GB i 1 TB.

Niezależnie od tego dostępny jest też bonus za doładowanie w aplikacji – 20 GB. Tę promocję Orange ogłosił trzy miesięce temu i polega ona na tym, że każde doładowanie niezależnie od kwoty premiowane jest dodatkowymi 20 gigabajtami – różne są jednak okresy ważności takiej paczki: od 2 do 155 dni.

Dzięki usłudze „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” użytkownik Orange może w ramach pakietu dzwonić i wysyłać wiadomości do wszystkich sieci komórkowych, przez wybraną liczbę dni, oferowany jest też pakiet na dane internetowe.

Zobacz: Orange rozdaje darmowy Internet. Zobacz ile i za co

Zobacz: Orange oszczędza energię i zachęca do tego swoich klientów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl