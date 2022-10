T-Mobile ma nowy rabat dla klientów. Zobacz na czym zaoszczędzisz

T-Mobile przygotował kolejny prezent dla swoich klientów indywidualnych w ramach nowej odsłony akcji Dobrze, że jesteś. Tym razem przez kilka dni można odebrać rabat na produkty w sklepach SypialniaPlus.

Długie jesienne wieczory sprzyjają wypoczynkowi we własnym mieszkaniu, a dla wielu z nas sypialnia jest najlepszym miejscem do relaksowania się. Dla osób, które chcą odświeżyć wnętrze tego pomieszczenia, na przykład wymienić łóżko, materac czy pościel, T-Mobile przygotował kod rabatowy na 25% zniżki w sklepach stacjonarnych SypialniaPlus. Są one dostępne w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Katowicach i Częstochowie. Ich dokładne adresy można znaleźć pod tym adresem.

Jak odebrać prezent?

Kod rabatowy na produkty z asortymentu sklepów sieci SypialniaPlus jest dostępny w aplikacji Mój T-Mobile w sekcji "Benefity". Można go odebrać od 13 do 19 października 2022 roku. Aby skorzystać ze zniżki, należy pobrany kod pokazać sprzedawcy podczas zakupów w sklepie stacjonarnym SupialniaPlus. Należy to zrobić do 26 października tego roku. Kod nie łączy się z innymi zniżkami.

Z oferty mogą skorzystać abonenci T-Mobile (T, T Data, Rodzina) oraz użytkownicy magentowych ofert na kartę (GO!, Frii) i MIX (Frii Mix). Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile