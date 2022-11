Dobrze, że jesteś: T-Mobile rozdaje nowe prezenty

T-Mobile przygotował nowe promocje dla swoich klientów w ramach akcji Dobrze, że jesteś. Tym razem to coś dla chcących poprawić swoje wyniki w szkole, ale również szykujących się do przedświątecznych porządków (i nie tylko).

20% rabatu w GoStudent

T-Mobile przygotował dwa nowe prezenty w ramach akcji "Dobrze, że jesteś". Pierwszy prezent, który klienci magentowego operatora mogą znaleźć w aplikacji Twój T-Mobile, to coś dla osób, które chcą podrasować swoją znajomość języków obcych, matematyki czy dowolnego innego przedmiotu szkolnego.

Aby skorzystać z 20% rabatu i bezpłatnej lekcji w serwisie GoStudent, należy kliknąć w baner "GoStudent" w aplikacji Mój T-Mobile. Zostaniemy wtedy przeniesieni na stronę, na której należy wypełnić formularz. W kolejnym kroku do klienta lub klientki zadzwoni doradca edukacyjny, który zorganizuje bezpłatną lekcję próbną z wybranego przedmiotu i ustali szczegóły współpracy. Z promocji można skorzystać od 10 do 16 listopada 2022 roku.

Oferta skierowana jest do indywidualnych abonentów T-Mobile (T, T DATA, Rodzina), użytkowników ofert na kartę (GO!, Frii) oraz Mix (Frii Mix), a także klientów ofert MagentaBiznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma i Data Jump ze zgodą na "Partnerzy Marketing". Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Zniżka na małe AGD Philips

Drugi prezent klienci indywidualni oraz biznesowi T-Mobile Polska mogą odebrać w okresie od 10 do 30 listopada 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Zyskać można kod rabatowy dający do 35% zniżki na małe AGD marki Philips. By z niego skorzystać, należy kod odebrany w aplikacji Mój T-Mobile zarejestrować na stronie www.twojvoucher.pl. Otrzymamy wtedy unikalny kod rabatowy Philips, z którego można skorzystać do 30 listopada 2022 roku na stronie www.dobrzezejestes.promocjemaleagd.pl (strona ma jakiś problem z certyfikatem, dlatego przeglądarka może zgłosić, że jej odwiedzenie jest niebezpieczne).

Kod rabatowy Philips jest jednorazowy i uprawnia do zakupu maksymalnie dwóch produktów ze zniżką w jednym koszyku w serwisie. Szczegóły dotyczące promocji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile