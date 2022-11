Plus: Disney+ na 2 lata w prezencie, smartfon za 1 zł i podwojone gigabajty

W Plusie startuje promocja świąteczna. Operator ma kilka prezentów: dwa razy więcej GB przez dwa lata, darmowy dostęp do Disney+, a do tego smartfony za złotówkę. Operator proponuje też abonamenty dla bliskich za 1 zł przez 15 miesięcy.

Swoje świąteczne promocje przedstawiły już sieci Orange i Play, a teraz dołącza do nich Plus. Na święta operator podwaja pakiet danych z dostępem do 5G. Klienci wybierający abonament głosowy za minimum 55 zł miesięcznie otrzymają dwa razy więcej GB na cały okres trwania umowy.

Przy wyborze abonamentu za:

55 zł/mies. zamiast 30 GB otrzymujemy 60 GB ,

, 65 zł/mies. zamiast 60 GB otrzymujemy 120 GB ,

, 85 zł/mies. zamiast 120 GB otrzymujemy 240 GB.

Promocja obowiązuje także w ofercie dla klientów biznesowych. Decydując się na abonament za:

45 zł/mies. netto zamiast 24 GB otrzymujemy 48 GB ,

, 55 zł/mies. netto zamiast 40 GB otrzymujemy 80 GB ,

, 65 zł/mies. netto zamiast 70 GB otrzymujemy 140 GB ,

, 85 zł/mies. netto zamiast 120 GB otrzymujemy 240 GB.

Z oferty mogą skorzystać zarówno klienci wybierający abonament z telefonem, jak i bez. W każdym z powyższych abonamentów klienci otrzymują rozmowy oraz SMS-y i MMS-y bez limitu.

Disney+ w prezencie przez 2 lata

Od 7 listopada klienci Plusa otrzymają dostęp do Disney+ w prezencie aż na 2 lata, czyli na całą umowę.

W celu skorzystania z promocji wystarczy przedłużyć obecny abonament, dołączyć do Plusa przenosząc się od innego operatora lub kupić nowy numer. Disney+ w prezencie na 2 lata jest dostępny dla klientów indywidualnych przy wyborze abonamentu głosowego za min. 55 zł/mies.

W ofercie dla firm dostęp do Disney+ przez 2 lata w prezencie obowiązuje przy wyborze abonamentu głosowego za min. 45 zł netto. Dostęp do Disney+ na 2 lata w prezencie otrzymają również klienci, którzy wybiorą internet 5G/LTE Plusa za min. 50 zł/mies. lub Plus Światłowód z min. szybkością do 300 Mb/s.

Po zakończeniu dwuletniego okresu promocyjnego, w przypadku kontynuacji umowy, do abonamentu zostanie doliczona standardowa opłata miesięczna za dostęp do Disney+ w wysokości 28,99 zł.

Rodzinne abonamenty za 1 zł z bonusami

Plus ma też specjalną propozycję dla rodzin. Nowi klienci, przenoszący numer lub kupujący nowy z abonamentem za min. 55 zł/mies. wciąż mogą skorzystać z promocji na 5 dodatkowych abonamentów dla bliskich za 1 zł/mies. nawet przez 15 miesięcy.

W każdym z dodatkowych abonamentów za 1 zł dostępne są także promocje 2x więcej GB i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata. Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata za abonament zostanie obniżona o 25 zł miesięcznie w ramach programu smartDOM.

Z promocji na abonamenty mogą skorzystać także klienci biznesowi, którzy mogą dobrać nawet do 7 dodatkowych kart z abonamentem za 1 zł/mies.

Drugi smartfon za złotówkę

Od 7 listopada br. klienci, którzy zdecydują się na ratalny zakup smartfona OPPO Reno7 5G 8/256GB wraz z abonamentem za min. 55 zł/mies., otrzymają drugi smartfon OPPO A17 4/64GB za symboliczną złotówkę.

Dodatkowo, klienci wybierający abonament telefoniczny z modelem Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB lub Samsung Galaxy S21 FE 5G, Samsung Galaxy S22 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G czy Samsung Galaxy S22 Ultra 5G mogą dokupić Samsung Galaxy A13 4/64GB również za symboliczną złotówkę.

Wszystkie powyższe promocje łączą się ze sobą. Oznacza to, że klient, wybierając abonament ze smartfonem, może zyskać nawet 240 GB, Disney+ na 2 lata w prezencie i drugi smartfon za 1 zł.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus