T-Mobile ma prezent: przez całe wakacje korzystaj za darmo

Czwartek w T-Mobile zazwyczaj oznacza prezenty rozdawane w cyklicznej akcji „Dobrze, że jesteś”. Tym razem operator zaproponował coś, co idealnie sprawdzi się podczas wakacyjnych wojaży – darmową nawigację.

Wakacje w pełni, przyszedł czas podróży i wyjazdów, a na takie okazje może się przydać dobra nawigacja samochodowa. W kolejnej edycji akcji „Dobrze, że jesteś” T-Mobile rozdaje w prezencie usługę „Nawigacja T-Mobile Mapy Polski”, z której można za darmo korzystać przez 60 dni.

Nawigacja T-Mobile to przygotowana specjalnie dla operatora wersja popularnego NaviExperta. Aplikacja działa w trybie on-line, co wymaga wykorzystania pakietu danych, ale też przynosi dodatkowe korzyści. Kierowca na bieżąco otrzymuje aktualne mapy, a wraz z nimi informacje o sytuacji na drogach jak korki, wypadki, remonty czy objazdy. Na tej podstawie Nawigacja T-Mobile wytycza optymalną trasę, pozwalającą szybciej dotrzeć do celu. Przydatna jest też społecznościowa funkcja CB, dzięki której kierowcy wysyłają dla innych ostrzeżenia, co pozwala uniknąć mandatów lub niebezpieczeństw.

Jak aktywować darmową nawigację w T-Mobile?

Promocja obejmuje zarówno klientów abonamentowych (T, Rodzina), jak i osoby korzystające z usług MIX (Frii Mix) oraz na kartę (Frii oraz GO!).

Aby aktywować darmową nawigację, wystarczy w dniach od 8 do 12 lipca do końca dnia zalogować się w aplikacji „Mój T-Mobile” i odebrać prezent.

Klienci taryfy Frii oraz GO! mogą zaś włączyć ją bezpośrednio w aplikacji „Nawigacja T-Mobile". Z rozwiązania można korzystać bezpłatnie przez 60 dni. Po upływie tego czasu opłata za nawigację wyniesie 12 zł miesięcznie w przypadku klientów abonamentowych lub 3 zł na 7 dni w ofercie na kartę i MIX. Osoby, które nie planują przedłużania subskrypcji, mogą z niej zrezygnować przed końcem okresu promocyjnego – za pomocą wiadomości SMS lub bezpośrednio w aplikacji. Oferta nie dotyczy abonentów lub użytkowników, którzy mają już włączoną usługę „NaviExpert w T-Mobile" lub „Nawigacja T-Mobile" w opcji „Mapy Polski" lub „Mapy Europy", a także abonentów i użytkowników, którzy skorzystali z wersji „Try" tej usługi w ciągu ostatniego roku. Jak wyłączyć nawigację w T-Mobile? Nawigację w T-Mobile można w każdym momencie wyłączyć – na kilka sposobów: wysyłając bezpłatny SMS na numer 8017 o treści „NAWIGACJA ANULUJ" – dla abonentów w systemie abonamentowym; wysyłając bezpłatny SMS na numer 8017 o treści „NAWIGACJA7 ANULUJ" – dla abonentów w systemie MIX; w aplikacji „Nawigacja T-Mobile"; w aplikacji „Mój T-Mobile" (nie dotyczy użytkowników w systemie Na Kartę).

