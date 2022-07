T-Mobile: kup sobie drona DJI w abonamencie

Smartfony mają już wszyscy, przyszedł więc na zakup drona. T-Mobile zachęca do tego, wprowadzając do oferty niewielki kwadrokopter DJI Mini SE, który można dostać na raty w abonamencie.

Zdjęcia z lotu ptaka to jedna z piękniejszych pamiątek, które można przywieźć z urlopu. Teraz klienci T-Mobile będą mogli stworzyć własną sesję unikatowych kadrów i filmów kręconych z góry

– zachęca T-Mobile, wyjaśniając, dlaczego akurat taki sprzęt wprowadza do oferty.

Dron DJI Mini SE można kupić w ofercie T-Mobile za 1599 zł w ratach 0%, a wybierając abonament „M Nielimitowana” lub „L Nielimitowana”, skorzystać także z dodatkowych zniżek na urządzenie.

DJI Mini SE – kompaktowy dron dla początkujących

DJI Mini SE waży zaledwie 249 gramów. Pomimo swoich kompaktowych rozmiarów i lekkiej konstrukcji, dron ma akumulator 2250 mAh, a jego wydajność, w połączeniu z niską wagą, gwarantuje czas lotu wynoszący nawet 30 minut. Maksymalny pułap lotu to aż 3 tys. m.

Proponowany przez T-Mobile dron jest wyposażony w kamerę z obiektywem f/2,8 rejestrującą nagrania wideo 2,7K (2720 x 1530) i robiącą zdjęcia 12 Mpix. Dużą swobodę gwarantuje zaś trójosiowy gimbal, zapewniający stabilny obraz oraz płynne przejścia.

Rejestrowanie materiałów ułatwia funkcja QuickSpot. Oferuje ona dostęp do trybów takich jak Circle, Helix czy Rocket – odpowiedzialnych za automatyczne manewrowanie i rejestrację bardziej złożonych sekwencji. Dzięki tym udogodnieniom tworzenie robiących wrażenie filmów i zdjęć jest intuicyjne i nie wymaga zaawansowanych umiejętności.

Darmowa aplikacja DJI Fly zapewnia natomiast dostęp do wielu trybów i szablonów, które ułatwią tworzenie efektownych ujęć. Obróbkę materiałów na potrzeby portali społecznościowych przyspieszy zaś opcja edycji.

Wykonywanie zdjęć czy nagrywanie oraz obsługa sprzętu nie powinny sprawić trudności nawet początkującym użytkownikom – dron wyposażony jest w samouczek latania, który przygotuje właściciela urządzenia do bezpiecznego lotu i pozwoli mu lepiej poznać możliwości modelu.

DJI Mini SE w ratach 0%

W T-Mobile dron DJI Mini SE jest teraz dostępny w ratach 0% w cenie 1599 zł. Dodatkowo przy zakupie z ofertami „M Nielimitowana” oraz „L Nielimitowana” z połączeniami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz umożliwiającymi korzystanie z internetu na urządzeniu w sieci 5G bez limitu danych do zużycia, można skorzystać ze zniżki na urządzenie nawet do 300 zł w przypadku wariantu L oraz do 250 zł w abonamencie M.

