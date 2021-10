T-Mobile daje za darmo swoją nawigację. Na 60 dni

W startującej jutro nowej edycji cotygodniowej akcji Happy Fridays na klientów T-Mobile czeka bezpłatny, 60-dniowy dostęp do usługi „Nawigacja T-Mobile – Mapy Polski”.

Nawigacja samochodowa przydaje się nie tylko podczas wakacji czy ferii zimowych, ale również w listopadzie, gdy wielu Polaków jeździ na groby, odwiedza też rodzinę, krewnych i znajomych. Niektórzy będą chcieli też wykorzystać ostatnie chwile słonecznej, złotej jesieni, planując wycieczki.

Z myślą o takich potrzebach swoich klientów T-Mobile oferuje nawigację, która pozwoli bezpiecznie i bez korków dotrzeć do wyznaczonego celu. W nowej edycji akcji Happy Fridays operator proponuje dostęp do usługi „Nawigacja T-Mobile – Mapy Polski”, z której można korzystać bezpłatnie przez 60 dni od momentu aktywacji. Podobnie jak u innych operatorów, jest to on-line’owa nawigacja bazująca na aplikacji i usłudze NaviExpert.

Nawigacja w T-Mobile za darmo – jak odebrać?

Aby aktywować 60-dniowy dostęp do usługi „Nawigacja T-Mobile – Mapy Polski”, należy zalogować się w dniach od 29 października do 2 listopada do aplikacji „Mój T-Mobile” i odebrać tam pakiet promocyjny.

Klienci, którzy nie będą zainteresowani dalszym korzystaniem z usługi, mogą z niej zrezygnować w każdym momencie, wysyłając bezpłatny SMS na numer 8017 o treści „NAWIGACJA ANULUJ” – dla abonentów lub „NAWIGACJA7 ANULUJ” – dla użytkowników na kartę i Abonentów w systemie MIX. Można tego dokonać także bezpośrednio w aplikacji Mój T-Mobile, a klienci taryfy GO! mogą wyłączyć usługę w aplikacji „Nawigacja T-Mobile”.

Jeśli zaś dezaktywacja nie zostanie wykonana przed zakończeniem okresu promocyjnego, wówczas abonenci za 30-dniowy dostęp do usługi zapłacą 12 zł, natomiast klienci na kartę i MIX – 3 zł za 7 dni.

Akcja skierowana jest do klientów abonamentowych T-Mobile, a także osób posiadających ofertę MIX lub na kartę, którzy nie mają włączonej usługi „NaviExpert w T - Mobile” lub „Nawigacja T-Mobile” w opcji Mapy Polski lub Mapy Europy.

