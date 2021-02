Szukasz tabletu? Huawei kusi promocyjnymi cenami MatePadów i innych modeli

Huawei już niemal każdego dnia bombarduje nas promocjami, w których oferuje sprzęt w obniżonych cenach lub w korzystnych zestawach. Tym razem producent przygotował coś dla osób szukających tabletów.

Promocja rusza już dziś i potrwa do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów – w tym czasie różne rodzaje tabletów będą dostępne w nowych cenach. Co prawda są to obniżki odnoszące się do oficjalnych cen producenta, co oznacza, że w niektórych sklepach można dostać ten sam sprzęt jeszcze taniej, ale nie zawsze są to sprzedawcy w pełni godni zaufania. Tu mamy pełną gwarancję i sprawną obsługę serwisową w razie usterki.

Z tabletowej promocji Huawei można skorzystać w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach: RTV Euro AGD, Media Expert, x-kom, Media Markt, Neonet i Komputronik.

Dostępność urządzeń będzie różna w zależności od terminu

od 18 do 21 lutego, w promocyjnych cenach dostępne będą urządzenia: MatePad T10 WiFi (2 + 32 GB) w rekomendowanej cenie 499 zł MatePad T10 LTE (2 + 32 GB) w rekomendowanej cenie 649 zł MatePad T10s WiFi (2 + 32 GB) w rekomendowanej cenie 599 zł

od 18 do 28 lutego, promocyjna oferta będzie obowiązywać na urządzenia: M5 lite 8 LTE (3 + 32 GB) w rekomendowanej cenie 799 zł MatePad LTE (4 + 64 GB) w rekomendowanej cenie 1399 zł

od 22 do 28 lutego, w promocyjnych cenach będą dostępne urządzenia: T3 10 WiFi (2 + 16 GB) w rekomendowanej cenie 499 zł T3 10 LTE (2 + 16 GB) w rekomendowanej cenie 569 zł T3 10 WiFi (2 + 32 GB) w rekomendowanej cenie 569 zł T5 10 LTE (4+ 64 GB) w rekomendowanej cenie 899 zł T5 10 WiFi (2+32 GB) w rekomendowanej cenie 649 zł T5 10 LTE (2+32 GB) w rekomendowanej cenie 749 zł



Oferta może różnić się w zależności od sprzedawcy – szczegóły dotyczące cen znajdują się w poszczególnych sklepach.

