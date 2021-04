Internet ze Starlinków jest coraz szybszy

Prędkość pobierania danych przez Internet satelitarny bazujący na Starlinkach przekroczyła 200 Mb/s. Osiągnięto to na obszarach wiejskich w USA, czyli w miejscach, dla których (między innymi) powstał cały projekt.

Starlinki to mnóstwo małych satelitów, krążących na niskich orbitach okołoziemskich (LEO). System jest tworzony po to, by zapewnić łączność internetową o dobrej szybkości w miejscach, w których inne technologie nie docierają lub ich doprowadzenie jest bardzo trudne i/lub drogie. Należący do Elona Muska operator systemu twierdzi, że średnia szybkość połączenia internetowego za pośrednictwem satelitów Starlink wynosi około 80 Mb/s, jednak pomiary wykonane na obszarach wiejskich w USA pokazują, że jest znacznie lepiej.

Jak podaje serwis wccftech.com, użytkownicy Internetu ze Starlinków osiągnęli prędkości pobierania danych rzędu 200 - 240 Mb/s, co jest wielkością znacząco wyższą od średniej oraz wyników osiąganych wcześniej, ale także mocno przewyższa konkurencję. Klienci korzystający z ofert HughesNet i Viasat osiągają średnie prędkości pobierania danych na poziomie 20 - 25 Mb/s.

W przypadku Starlinków wzrosła nie tylko prędkość pobierania danych, ale również ich wysyłania. W tym drugim przypadku osiągnięto maksymalnie 47 Mb/s. Największe prędkości osiągane są w terenach wiejskich. W miastach osiągane prędkości są niższe, ale i konkurencja większa, przede wszystkim ze strony dostawców naziemnych.

SpaceX złożył w Federalnej Komisji Łączności (FCC) wniosek o zgodę na kolejną, trzecią już modyfikację systemu Starlink. Chodzi o obniżenie orbit, po których poruszają się satelity Muska oraz zmianę kątów stacji naziemnej. Modyfikacje te pozwolą poprawić jakość usługi. Jej zaletą w tym momencie jest między innymi to, że mała odległość między satelitami i odbiorcami przekłada się na niskie opóźnienia, nieosiągalne w przypadku satelitów krążących na wyższych orbitach.

Polskie ceny Internetu ze Starlinków

Internet satelitarny nie jest tani. Za rozwiązanie proponowane przez Elona Muska trzeba w Polsce sporo zapłacić:

2269 zł za sprzęt,

276 zł za dostawę,

449 zł za abonament (co miesiąc).

Źródło tekstu: wccftech.com