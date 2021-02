SpaceX Starlink będzie operatorem telekomunikacyjnym

SpaceX Starlink, czyli „internet z kosmosu”, ma już ponad 10 tysięcy abonentów. SpaceX stara się o status operatora telekomunikacyjnego.

Projekt Starlink, czyli łącze szerokopasmowe, dostarczane z satelitów na orbicie, jest testowany od października 2020. By z niego skorzystać, trzeba zamówić za 499 dolarów zestaw Starlink Kit, zawierający antenę z talerzem do montażu na budynku oraz terminal dostępowy i router Wi-Fi dla klienta. Korzystanie z łącza kosztuje 99 dolarów miesięcznie.

Firma Elona Muska oferuje dostęp do łączy Starlink w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie. Choć usługa jest totalnie nowatorska, ma już ponad 10 tysięcy klientów. Łącza są stabilne i spełniają, a czasami nawet przewyższają oczekiwania klientów. Nominalnie łącze ma mieć prędkość 100 Mb/s w górę i 20 Mb/s w dół, ale często działa szybciej. Użytkownicy widzą opóźnienia rządu 31 milisekund i mniejsze, co jest porównywalne z siecią LTE. Na terenach mało zurbanizowanych jest to bardzo kusząca oferta.

Starlink będzie telekomem

Widać jak na dłoni, że projekt się przyjął, dział i ma perspektywy rozwoju. Dlatego też SpaceX stara się, by Starlink został uznany za operatora telekomunikacyjnego przez amerykańską Federalną Komisję Handlu (FCC). Podane wyżej dane poznaliśmy właśnie dzięki petycji (PDF), jaką SpaceX złożył na ręce komisji.

Po co? Status telekomu pozwoliłby Starlinkowi świadczyć usługi na wyższym poziomie. Firma mogłaby korzystać ze wsparcia przysługującego telekomom, spełnić wymagania Rural Digital Opportunities Fund, a dzięki temu szybciej się rozwinąć. Szybszy rozwój pomoże szybciej wprowadzać szerokopasmowy internet i możliwość prowadzenia rozmów głosowych tam, gdzie nie ma naziemnej infrastruktury. Przy tym jakość usług nie będzie ustępować temu, co mogą oferować operatorzy komórkowi.

W petycji SpaceX wymienione zostały stany: Alabama, Connecticut, New Hampshire, New York, Tennessee, Virginia i Virginia Zachodnia. One najbardziej skorzystałyby z usług Starlink. W ten sposób SpaceX podkreśla, że nadanie Starlinkowi praw telekomu jest w interesie publicznym i wiele wskazuje, że FCC pozytywnie rozpatrzy wniosek.

SpaceX prosi o rozpatrzenie petycji do 7 czerwca 2021. Ten termin pozwoliłby spełnić wymagania Rural Digital Opportunities Fund. W międzyczasie prężnie się rozwija – na orbicie jest już ponad tysiąc satelitów Starlink, zsyłających szerokopasmowy internet na Ziemię.

Źródło zdjęć: SpaceX Starlink

Źródło tekstu: CNBC