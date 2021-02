Internet ze Starlinków także w Polsce. Poznaliśmy ceny

Z dostępu do Internetu za pośrednictwem satelitów Starlink skorzystamy również w Polsce. Już można składać zamówienie, poznając przy okazji koszty tego przedsięwzięcia.

Nad naszymi głowami lata coraz więcej Stalinków. niewielkich satelitów telekomunikacyjnych, które mają zapewnić dostęp do Internetu na całym ziemskim globie, a w szczególności w miejscach, do których z różnych względów nie docierają inne łącza (kablowe lub mobilne). Firma Elona Muska oferuje dostęp do satelitarnych łączy internetowych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, ale na tym się nie skończy.

Firma SpaceX, stojąca za Starlinkami, pochwaliła się niedawno, że ma 10 tysięcy użytkowników, którzy mogą pobierać dane z Internetu z szybkościami rzędu 50-150 Mb/s. Klientów Internetu satelitarnego Muska za kilka miesięcy może być jednak znacznie więcej, ponieważ znacznie rozszerzy się zasięg usługi. Będzie można z niej na przykład skorzystać w Polsce, a zamówienia można składać już teraz pod adresem starlink.com. Realizacja zamówień ma się rozpocząć w drugiej połowie tego roku, a z uwagi na limitowaną dostępność, obowiązywać będzie zasada "kto pierwszy, ten lepszy".

Korzystanie ze Starlinków nie jest tanie

No dobrze. A ile to wszystko będzie kosztować. Składając zamówienie zobaczymy od razu polskie ceny. 2269 zł to cena sprzętu, a 276 zł jego dostawa. Miesięczny abonament to z kolei 449 zł. Jest drogo, ale w przypadku osób czy firm, które nie mają innej możliwości, by skorzystać z Internetu z przyzwoitą prędkością, oferta może być atrakcyjna.

