Smartfony Galaxy S24 nawet 800 złotych taniej

Plus zachęca do kupna smartfonów z serii Galaxy S24, obiecując atrakcyjne zniżki. Decydując się na zakup wybranych flagowców nowej generacji, można zaoszczędzić nawet 800 złotych.

Po debiucie serii Galaxy S24 do wczoraj, 30 stycznia, trwała przedsprzedaż, w której producent zachęcał do kupna korzystnymi promocjami. Nie znaczy to jednak, że to koniec okazji na nowe flagowce. Teraz nowe telefony Samsunga można ze zniżkami kupić w sieci Plus.

Zobacz: Samsung Galaxy S24 – premiera. Ewolucja bez rewolucji

Wybierając smartfon w wariancie na 12 rat, zapłacimy nawet 800 zł taniej.

Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB – można zaoszczędzić 800 zł . Całkowity koszt zakupu wynosi 5798,96 zł – 599 zł na start oraz 12 rat po 433,33 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6598,96 zł).

. Całkowity koszt zakupu wynosi – 599 zł na start oraz 12 rat po 433,33 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6598,96 zł). Samsung Galaxy S24 8/128 GB – można zaoszczędzić 600 złotych . Całkowity koszt zakupu wynosi 3498,88 zł – 349 zł na start oraz 12 rat po 262,49 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4098,96 zł).

. Całkowity koszt zakupu wynosi – 349 zł na start oraz 12 rat po 262,49 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4098,96 zł). Samsung Galaxy S24+ 12/256 GB – można zaoszczędzić 600 zł . Całkowity koszt zakupu wynosi 4598,96 zł – 449 zł na start oraz 12 rat po 345,83 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199,04 zł),

. Całkowity koszt zakupu wynosi – 449 zł na start oraz 12 rat po 345,83 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 5199,04 zł), Samsung Galaxy S24 8/256 GB – można zaoszczędzić 300 zł . Całkowity koszt zakupu wynosi 3798,84 zł – 399 zł na start oraz 12 rat po 283,32 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4098,96 zł),

. Całkowity koszt zakupu wynosi – 399 zł na start oraz 12 rat po 283,32 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 4098,96 zł), Samsung Galaxy S24 Ultra 8/512 GB – można zaoszczędzić 199 złotych. Całkowity koszt zakupu wynosi 6399,04 zł – 649 zł na start oraz 12 rat po 479,17 zł/mies. (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 6598,96 zł).

Więcej informacji o ofercie Galaxy S24 w Plusie znajduje się na stronie www.plus.pl/premiera-s24.

Dwa abonamenty w cenie jednego

Osoby decydujące się na zakup jednego z powyższych smartfonów mogą skorzystać z promocji Plusa i zyskać dwa abonamenty w cenie jednego za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, następnie 129 zł miesięcznie z rabatem, z pakietem 240 GB do wspólnego korzystania.

W ramach oferty klienci zyskują również nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz dostęp do szybkiego internetu 5G Plusa. Aby korzystać z szybkiego internetu, wystarczy znajdować się w zasięgu sieci 5G oraz posiadać kompatybilne urządzenie.

Zobacz: Galaxy S24 Ultra się nie łamie, czyli samsung na torturach u Zacka

Zobacz: Skargi na kolory w Galaxy S24. Samsung podobno szykuje poprawkę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus

Źródło tekstu: Plus