Samsung usprawnia usługi serwisowe. Oto Serwis 2.0

Samsung wprowadza w Polsce Serwis 2.0. To nowy standard usług serwisowych, obejmujący między innymi odbiór smartfonu lub tabletu przez kuriera, infolinię 24/7 ze wsparciem wideo czy usługę ekspresowej naprawy.

Samsung uruchamia odświeżoną ofertę usług serwisowych – Serwis 2.0. Od teraz naprawę smartfonu lub tabletu można zlecać online, bez konieczności wychodzenia z domu. Autoryzowane Centra Serwisowe poszerzyły ofertę napraw o szereg nowych usług, a na całodobowej infolinii możliwa jest nie tylko rozmowa z konsultantem, ale także wsparcie wideo.

Naprawa online

Naprawa online to nowa usługa serwisowa Samsunga, dzięki której naprawę można zlecić przez Internet. Aby z niej skorzystać, wystarczy wejść na stronę samsung.com/pl/support/uslugi-pogwarancyjne i zalogować się do portalu, a następnie wybrać preferowany sposób wysyłki urządzenia i dokonać opłaty. Urządzenie odbierze kurier, jest też możliwość osobistego dostarczenia go do jednego z punktów nadawczych.

Naprawione urządzenie kurier dostarczy pod wskazany adres. W oczekiwaniu na powrót urządzenia z serwisu, można na bieżąco monitorować status naprawy na portalu lub uzyskać informację, dzwoniąc na infolinię Samsung. Dokonanej w serwisach Samsunga wymianie wyświetlacza w modelach Galaxy z serii S, Note oraz Fold (z wyłączeniem modeli SM-G930 i G920) towarzyszyć będzie wymiana baterii bez dodatkowych opłat.

Pełna wygoda i najwyższa jakość usługi musi iść w parze z prostotą dlatego wystarczy uzupełnić formularz online i przygotować urządzenie do odbioru przez kuriera.

– powiedział Jarosław Orski, dyrektor działu Customer Care w Samsung Electronics Polska

Naprawa w godzinę i infolinia 24/7 z wideo wsparciem

W centrach serwisowych Samsung Plaza klienci mogą naprawić swój telefon nawet w godzinę. Jeśli klient zdecyduje się na taką usługę, a naprawa będzie trwała dłużej, otrzyma zwrot kosztów usługi dodatkowej (naprawa w godzinę).

Usługa serwisu w godzinę cieszy się ogromnym powodzeniem. Decyduje się na nią co dziewiąty klient serwisu ze względu na wygodę i skuteczność.

– poinformował Jarosław Orski

Klienci Samsunga mogą również liczyć na wsparcie konsultantów całodobowej infolinii 24/7. Zdalne wsparcie można otrzymać nie tylko dzwoniąc, pisząc wiadomość czy poprzez komunikator, ale także za pośrednictwem wideorozmowy. Tylko w ostatnim miesiącu wyspecjalizowani konsultanci wspierali klientów w ich potrzebach przez blisko 3 tys. godzin. Ich pomocy zasięgano najchętniej w zakresie właściwości produktów i aplikacji, a także gwarancji i obowiązujących promocji.

Personalizacja

Zauważyliśmy, że klienci bardzo lubią personalizować swoje urządzenia dlatego w naszych wybranych punktach oferujemy usługę laserowego grawerunku.

– dodał Jarosław Orski

Usługa graweru jest błyskawiczna i dostępna od ręki w punktach Samsung Premium Service Plaza w Warszawie (ul. Grójecka 5), Poznaniu (ul. 27 grudnia 11/19) oraz Katowicach (CH Galeria Katowicka).

Więcej informacji o nowych usługach serwisowych można znaleźć na stronie samsung.com/pl/support/uslugi-pogwarancyjne.

