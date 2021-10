Samsung: nie wymieniaj ekranu, zaoszczędzisz kilka stów

Samsung wprowadza w swoich serwisach nową usługę – korzystną cenowo naprawę wyświetlacza. Ma to być alternatywa dla zazwyczaj kosztownej wymiany całego ekranu.

Całkowita wymiana ekranu to jedna z najczęstszych usług w serwisach producentów smartfonów, ale też jedna z najdroższych. W przypadku flagowych modeli może to oznaczać wydatek od kilkuset złotych do ponad tysiąca, jeszcze drożej wychodzi to w przypadku smartfonów z elastycznymi ekranami i na przykład w modelu Galaxy Z Fold2 5G trzeba wydać prawie 2700 zł.

Samsung przekonuje, że w wielu przypadkach całkowita wymiana wyświetlacza nie jest jednak konieczna i proponuje nową usługę – naprawę. Nowe rozwiązanie dostępne jest teraz w autoryzowanych centrach serwisowych Samsung.

Znaczną część napraw urządzeń mobilnych stanowią wymiany ekranu. To skomplikowana i kosztowna usługa, która w wielu przypadkach nie jest konieczna. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, ale także mając na uwadze dobro środowiska, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie usługi naprawy ekranu. Naprawa w odróżnieniu od wymiany oparta jest o inny proces technologiczny, pozwalający na naprawę uszkodzonego ekranu bez konieczności wymiany całego modułu

– mówi Jarosław Orski, szef działu Samsung Customer Care.

Z rozwiązania naprawy ekranu będzie można skorzystać dla urządzeń Samsung Galaxy, w których nie doszło do uszkodzenia ramki modułu wyświetlacza, a wymiany wymagają jedynie elementy ekranu prezentujących treść, takie jak warstwa obsługująca dotyk oraz matryca wyświetlająca.

Usługa dostępna dla modeli smartfonów Galaxy: S8, S8+, S9, S9+, S10e, S10, S10+, S20, S20+, S20 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, Note8, Note9, Note10, Note10+, Note20, Note20 Ultra oraz Fold2. Producent obiecuje, że cena naprawy ekranu będzie od 15 do nawet 45 procent niższa niż przy wymianie całego modułu ekranu. W praktyce wybór naprawy oznacza zazwyczaj w zaokrągleniu od 150 do 400 zł oszczędności.

Szczegółowe ceny napraw tych modeli można znaleźć na stronie:

https://www.samsung.com/pl/support/wymiana-wyswietlacza

Aby zakwalifikować urządzenie Samsung Galaxy do naprawy ekranu, każdorazowo potrzebna jest wstępna ekspertyza technika serwisowego. Po takiej analizie i akceptacji kosztów naprawy, urządzenie przekazywane jest następnie do autoryzowanego centrum serwisowego Samsung, dysponującego odpowiednimi narzędziami oraz specjalnie przeszkolonym z procesu odnowy zespołem techników.

Wszystkie naprawy i wymiany wyświetlaczy wykonywane są wyłącznie z użyciem oryginalnych części, co pozwala na zachowanie pierwotnego okresu gwarancji urządzenia.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung