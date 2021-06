Serwis 2.0 – przyglądamy się nowemu standardowi usług serwisowych Samsunga

Serwis 2.0 to cała gama nowych usług serwisowych dla smartfonów i tabletów, z którymi wystartował ostatnio Samsung. Producent przygotował unikalną na polskim rynku ofertę, dzięki której naprawa smartfonu ma być nie tylko wygodniejsza, ale też przyjemniejsza. Sprawdzamy, co dokładnie oferuje Samsung w ramach Serwisu 2.0.

Kupując smartfon, najczęściej skupiamy się na aspektach czysto technologicznych. Patrzymy na wydajność podzespołów, oferowane funkcje, jakość dźwięku czy obrazu, a także stosunek jakości do ceny. I nic dziwnego, bo przecież kluczowe jest to, co smartfon ma nam do zaoferowania. Często zapominamy przy tym jednak o całej otoczce, czyli o opiece posprzedażowej: gwarancji, a także możliwości sprawnego zlecenia naprawy i jakości takiego serwisu. A przecież to niezwykle ważne, bo nawet najlepszy flagowiec może z czasem ulec usterce. A to właśnie od serwisu zależy, w jakim stanie i jak szybko urządzenie wróci do naszych rąk. Ten często trudny i uciążliwy proces, którym jest serwisowanie urządzeń mobilnych, Samsung postanowił właśnie swoim klientom ułatwić, wprowadzając Serwis 2.0, czyli unikalny w Polsce standard usług serwisowych. Co dokładnie oznacza to w praktyce?

Naprawę możesz zlecić online

Co jest najbardziej irytujące w momencie awarii smartfonu? Po pierwsze, niemożliwość korzystania z urządzenia. Jednak na drugim miejscu postawiłbym sposób załatwiania naprawy czy to w ramach gwarancji, czy to już po zakończeniu okresu ochrony producenta. Właśnie dlatego w ramach Serwisu 2.0 Samsung umożliwił swoim klientom załatwienia wszystkiego przez Internet. Za sprawą usługi naprawy online serwis urządzenia mobilnego, zlecimy bez konieczności wychodzenia z domu. A co równie ważne, dotyczy to również smartfonów pogwarancyjnych.

Aby zlecić naprawę online smartfonu, wystarczy przejść na dedykowaną do tego stronę internetową https://www.samsung.com/pl/support/uslugi-pogwarancyjne/, zalogować się, zgłosić awarię i dokonać płatności, a następnie wybrać miejsce odbioru uszkodzonego urządzenia. Kurier nie tylko zabierze sprzęt, ale też – już po naprawie – dostarczy go nam z powrotem. Urządzenie możemy też dostarczyć do punktu nadawczego samodzielnie. Trudno wyobrazić sobie rozwiązanie prostsze i wygodniejsze, gdy zależy nam na szybkiej i skutecznej wymianie wyświetlacza w smartfonie. To od nas zależy kiedy i skąd urządzenie powędruje do serwisu. Jakby tego było mało, przy wymianie wyświetlacza w smartfonach Galaxy w ramach naprawy online Samsung dorzuca nam do tego zupełnie za darmo wymianę baterii. W efekcie wraca więc do nas urządzenie nie tylko naprawione, ale wręcz jeszcze sprawniejsze.

Tylko autoryzowane serwisy Samsung

Prosty i wygodny proces zlecania naprawy smartfonu to bez wątpienia duża zaleta, ale to zaledwie wierzchołek góry lodowej tego, co oferuje Serwis 2.0. Innym, częstym problemem, z którym postanowił rozprawić się Samsung, jest to, że przez wiele dni nie wiemy, co dzieje się z naszym urządzeniem, które oddaliśmy do naprawy. W ramach naprawy online możemy na bieżąco monitorować status naprawy smartfonu na stronie internetowej lub uzyskać informację dzwoniąc na specjalną infolinię, która swoją drogą, teraz dostępna jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.



Poza tym, co niezwykle ważne z perspektywy klienta, wszystkie naprawy wykonywane są w autoryzowanych serwisach Samsung. Oznacza to, że oddając nasz smartfon do naprawy, nie idziemy na kompromis w kwestii jakości serwisu i mamy pewność, że nasze urządzenie wróci do nas z zachowaną gwarancją i po serii testów gwarantujących jego sprawność. Autoryzowane serwisy Samsung od lat zbierają nagrody przyznawane za wysoką jakość usług. Również w tym roku zostały uhonorowane Gwiazdą Jakości Obsługi, przyznawaną na podstawie wyników satysfakcji klientów. Nie jest to niczym dziwnym, gdy przyjrzeć się bliżej standardowi, jaki w nich panuje. Jak podaje producent, we wszystkich autoryzowanych serwisach Samsung panują ściśle przestrzegane zasady:

Tylko oryginalne części z zachowaniem gwarancji – w autoryzowanych serwisach Samsung wszystkie naprawy wykonywane są przy użyciu oryginalnych części. Po każdej usłudze użytkownik otrzymuje dokładny raport z przeprowadzonych czynności, w tym nawet kody każdej nowej części, która została użyta, i która podlega osobnej gwarancji.

– w autoryzowanych serwisach Samsung wszystkie naprawy wykonywane są przy użyciu oryginalnych części. Po każdej usłudze użytkownik otrzymuje dokładny raport z przeprowadzonych czynności, w tym nawet kody każdej nowej części, która została użyta, i która podlega osobnej gwarancji. Własne narzędzia diagnostyczne – autoryzowane serwisy Samsung korzystają tylko z dedykowanego oprogramowania, napisanego specjalnie pod każdy model smartfonu czy tabletu. Identycznie sytuacja wygląda z narzędziami – technicy korzystają tylko ze specjalistycznych narzędzi, co wyklucza ryzyko widocznych śladów ingerencji. Po naprawie urządzenie jest też dokładnie testowane pod kątem poprawnego ładowania baterii, obsługi dotykowej ekranu, łączności wi-fi, aparatu, mikrofonu czy głośników, a nawet szczelności w przypadku urządzeń posiadających certyfikat IP.

– autoryzowane serwisy Samsung korzystają tylko z dedykowanego oprogramowania, napisanego specjalnie pod każdy model smartfonu czy tabletu. Identycznie sytuacja wygląda z narzędziami – technicy korzystają tylko ze specjalistycznych narzędzi, co wyklucza ryzyko widocznych śladów ingerencji. Po naprawie urządzenie jest też dokładnie testowane pod kątem poprawnego ładowania baterii, obsługi dotykowej ekranu, łączności wi-fi, aparatu, mikrofonu czy głośników, a nawet szczelności w przypadku urządzeń posiadających certyfikat IP. Wykwalifikowana obsługa – każdy pracownik autoryzowanego serwisu został odpowiednio przeszkolony przez producenta – zarówno teoretycznie, jak i praktycznie.

– każdy pracownik autoryzowanego serwisu został odpowiednio przeszkolony przez producenta – zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. W duchu eko – naprawy wykonywane są z dbałością o środowisko naturalne.

– naprawy wykonywane są z dbałością o środowisko naturalne. Zachowanie gwarancji – każda nowa część wykorzystana w trakcie naprawy, objęta jest swoją własną gwarancją. Poza tym zachowana jest też ciągłość gwarancji całego urządzenia, a także ważność certyfikatów IP.

– każda nowa część wykorzystana w trakcie naprawy, objęta jest swoją własną gwarancją. Poza tym zachowana jest też ciągłość gwarancji całego urządzenia, a także ważność certyfikatów IP. Bateria w prezencie – tylko w serwisach Samsung, przy wymianie wyświetlacza w smartfonach Galaxy z serii S, Note oraz Fold otrzymamy gratis wymianę baterii. Bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Dodatkowe usługi w Centrach Samsung Premium Service Plaza

A co jeśli szczególnie zależy Wam na szybkiej naprawie? Awaria smartfonu to w dzisiejszych czasach uciążliwa niedogodność, która może sporo pokomplikować nie tylko w życiu prywatnym, ale również zawodowym. Niektórzy pewnie powiedzieliby nawet, że to starta równoznaczna z utratą ręki. Weźmy na przykład sytuację, gdy następnego dnia mamy pilny wyjazd służbowy, na którym nie obejdziemy się bez urządzenia mobilnego. To przecież na nim trzymamy wiele kontaktów, ważne pliki i to ono służy nam do komunikacji ze światem. Co zrobić w takiej sytuacji? Przecież zwykły serwis, nieważne jak skuteczny by nie był, zajmie co najmniej kilka dni.



Dlatego Samsung oferuje odpłatną usługę naprawy smartfonu w zaledwie godzinę, co dotyczy zarówno urządzeń na gwarancji, jak i pogwarancyjnych. By z niej skorzystać, trzeba umówić się telefonicznie i udać do jednego z dostępnych w Polsce punktów Samsung Premium Service Plaza (Warszawa, Katowice i Poznań). Jest to usługa dodatkowo płatna, ale Samsung gwarantuje nam, że jeśli nie zostanie ona wykonana w przeciągu deklarowanej godziny, to klient nie zostanie obciążony dodatkową opłatą. Usługa ekspresowej naprawy w godzinę już teraz cieszy się dużą popularnością - aktualnie wybiera ją już co 9 klient serwisu Samsung. Nic dziwnego, bo to rozwiązanie idealne dla klientów wymagających i zapracowanych, którzy nie mają czasu czekać kilka dni na naprawę tak ważnego dla nich urządzenia.

Co oprócz tego? Warto wspomnieć też o takich usługach jak wsparcie za pośrednictwem wideo rozmowy w ramach całodobowej infolinii 24/7 Samsung, gdzie konsultant na własne oczy może zobaczyć problem lub usterkę, co znacznie ułatwia i przyspiesza diagnozę i rozwiązanie problemu.

Samsung Serwis 2.0 to standard usług serwisowych dla urządzeń mobilnych, który skupia się nie tylko na jakości napraw i pomocy technicznej, ale przede wszystkim na wygodzie użytkowników. Widać to po możliwości zamówienia naprawy bez wychodzenia z domu, wideo rozmowach z konsultantami czy usłudze ekspresowej naprawy w Centrach Samsung Premium Service Plaza. Koreański producent wychodzi naprzeciw potrzebom klientów i to z pewnością cieszy. Serwis gwarancyjny to jedna z tych rzeczy, o których często zapominamy, decydując się na zakup smartfonu czy tabletu, który ma posłużyć nam na dłużej. Tymczasem Samsung daje duży argument za tym, aby to właśnie jego sprzęty wybierać.

Tekst powstał przy współpracy z marką Samsung



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na