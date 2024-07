Nowy Samsung jest za drogi? Pospiesz się i łap promocję

Samsung Galaxy Z Fold6 w najwyższej wersji kosztuje ponad 10 tysięcy złotych. Nowe słuchawki również nie należą do najtańszych, a outdoorowy Galaxy Watch Ultra ma na metce prawie 3 tysiące złotych. Jest jednak sposób, by wydać mniej… znacznie mniej! Musisz tylko szybko się zdecydować, bo promocja trwa do 23 lipca 2024.

10 lipca 2024 roku Samsung zaprezentował nowe składane smartfony, świetnie rokujące słuchawki TWS i nowe zegarki – w tym potężny i odporny Galaxy Watch Ultra. Do 23 lipca trwa przedsprzedaż, w ramach której można zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych na zakupie nowości.

Sprzedaj stary telefon, dostaniesz do 3 tys. złotych

Najwięcej można zyskać na sprzedaży starego smartfonu w Programie Odkup. Samsung gwarantuje, że jeśli przyniesiesz swój aktualny smartfon, nawet kilkuletni (oczywiście w granicach rozsądku :-)), dostaniesz 150 złotych zniżki na zakup nowego Galaxy Z Flip6 lub Galaxy Z Fold6. Jeśli będzie to model jeszcze żwawy, dostaniesz oczywiście więcej.

Procedurę możesz przejść zarówno w sklepie firmowym samsung.pl, jak i przy zakupie nowego smartfonu u partnera. W tym drugim przypadku trzeba będzie dodatkowo wypełnić formularz – albo przez interet, albo stacjonarnie, co umożliwią niektóre sklepy.

Ponadto Samsung dorzuci Ci na konto 450 złotych gwarantowanego bonusu, jeśli udasz się do sklepu firmowego i wybranych partnerów. To sprawia, że kupisz nowego Flipa lub Folda przynajmniej o 600 zł taniej. Maksymalna zniżka, jaką można w ten sposób uzyskać, to aż 3 tysiące złotych.

Jeśli nie chcesz sprzedawać swojego starego smartfonu, i tak dostaniesz 450 zł zwrotu na konto przy zakupie Galaxy Z Flip6 lub Galaxy Z Fold6.

Dodatkowo przy zakupie przed 24 lipca można otrzymać ubezpieczenie Samsung Care+ na cały rok za darmo albo wybrane etui na nowy smartfon.

Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra taniej nawet o 1000 zł.

Przy zakupie nowych zegarków Samsunga można skorzystać z analogicznego mechanizmu odkupu. Można odzyskać do 800 zł przy zakupie Galaxy Watch 7 lub do 1000 zł przy zakupie Galaxy Watch Ultra. Można też sprzedać stary smartfon na takich samych zasadach, jak przy zakupie Flipa lub Folda.

Jeśli nie chcesz sprzedawać starego sprzętu, możesz skorzystać ze Zwrotu na Konto. Przy zakupie Galaxy Watch7 będzie to 250 PLN, a przy zakupie Galaxy Watch Ultra – 450 zł.

Jako dodatkowy bonus dostaniesz dodatkowy pasek w wybranym kolorze: Fabric Band (idealny do spania) w przypadku Galaxy Watch7 i Trail Band przy zakupie Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Buds3 taniej nawet o 300 zł

Słuchawki z najnowszej serii Galaxy Buds3 dostępne są w przedsprzedaży od 10 do 23 lipca ze zwrotem 200 PLN przy zakupie modelu Galaxy Buds3 lub 300 PLN przy zakupie Galaxy Buds3 Pro. Dodatkowo, kupując w przedsprzedaży Galaxy Buds3 i Buds3 Pro, dostaniesz elegancki futerał Clip Case z karabińczykiem.

W grupie raźniej… i taniej!

Samsung przygotował też dodatkową promocję Multi Buy Offer, kierowaną do osób, które kupią urządzenia z różnych kategorii.

Przy zakupie dwóch sprzętów, na przykład smartfonu i słuchawek, można zyskać dodatkowo 400 złotych. Jeśli zaś kupisz wszystko, czyli smartfon, zegarek i słuchawki, możesz liczyć na zwrot aż 600 złotych.

Co ważne, zakupu poszczególnych produktów można dokonać w różnych sklepach – byle tylko zdążyć ze wszystkim przed końcem przedsprzedaży.

Szczegóły promocji, instrukcje i regulaminy znajdziesz na stronie Samsunga.

