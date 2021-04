Masz smartfon Galaxy A? Poleć go znajomemu, a dostaniesz premię, on też

Samsung uruchamia specjalny program poleceń, w którym użytkownicy wybranych smartfonów z serii Galaxy A polecając je znajomym, mają szansę na odbiór 100 zł premii. Korzystając z polecenia i decydując się na zakup wybranych smartfonów Galaxy A, można otrzymać zwrot 50 zł. Program potrwa do 9 maja 2021.

Promocja Samsunga skierowana jest do użytkowników, którzy mają najnowsze modele z serii Galaxy A, ale też i te trochę starsze. Na liście znalazły się: A31, A32, A32 5G, A40, A41, A42 5G, A50, A51, A51 5G, A52, A52 5G, A71, A71 5G, A72 i A80. Dotyczy to telefonów kupionych na polskim rynku i tu zarejestrowanych.

Posiadacze wymienionych modeli Galaxy A powinni zgłosić chęć udziału w programie za pośrednictwem aplikacji Samsung Members w terminie do 9 maja 2021. Wraz z formularzem rejestracyjnym otrzymają oni specjalny indywidualny kod promocyjny.

Aby polecić znajomemu zakup wybranego smartfonu Galaxy A, wystarczy przekazać mu otrzymany kod. Kod może zostać zrealizowany przez znajomego przy rejestracji do promocji po zakupie wybranych smartfonów Galaxy A, w terminie do 9 maja 2021. W tym przypadku lista smartfonów branych pod uwagę w promocji jest nieco inna i obejmuje modele: A32, A32 5G, A42 5G, A51, A51 5G, A52, A52 5G, A71, A71 5G, A72.

Zobacz: Samsung Galaxy A52 i A72 - świetnie wyposażone średniaki trafiają do Polski

Po zakupie telefonu i aktywowaniu go w czasie do 12 maja kupujący może zgłosić się po odbiór 50 zł zwrotu za zakup z polecenia, rejestrując się w formularzu dostępnym w aplikacji Samsung Members do 16 maja 2021. Konieczne jest podanie kodu promocyjnego w formularzu. Posiadacz Galaxy A, który polecił zakup, może otrzymać premię w wysokości 100 zł. Pula premii jest ograniczona.

Wypłata 100 zł premii przewidzianej w regulaminie promocji nastąpi do 21 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia poprawności obu zgłoszeń – zgłoszenia nowego klienta, ubiegającego się o zwrot oraz zgłoszenia uczestnika.

Zobacz: Koreański Galaxy A82, czyli Samsung Galaxy Quantum 2 5G, zaprezentowany

Wypłata 50 zł zwrotu nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia poprawności zgłoszenia, na numer rachunku należący do nowego klienta i podany w formularzu zgłoszeniowym.

Zarówno ze zwrotu 50 zł przy zakupie wybranego urządzenia Galaxy A, jak i premii 100 zł przy poleceniu Galaxy A można skorzystać jednorazowo.

Więcej informacji i szczegółowe warunki promocji można znaleźć na stronie: https://www.samsung.com/pl/campaign/smartphones/polecaj.

Zobacz: Samsung Galaxy A52: test telefonu, który łączy flagowe rozwiązania z przystępną ceną

Zobacz: Samsung Galaxy A51 5G: przystępny cenowo smartfon 5G z Plusa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Samsung